Mozambique : des attaques informatiques détruisent les portails de l’État

La vague d’attaques informatiques n’est pas seulement enregistrée au Portugal. Comme nous l’avons signalé, la cybersécurité a été mise à l’épreuve en Europe et il existe désormais des informations selon lesquelles, en dehors de l’Europe, au Mozambique, plusieurs portails gouvernementaux sont devenus inopérants.

Mozambique : les sites Web attaqués affichent le message « Attacked by Yemeni ‘hackers' »

Plusieurs portails d’institutions publiques et gouvernementales mozambicaines sur Internet sont désormais partiellement inopérants, remplacés par une page annonçant une attaque informatique. « Attacked by Yemeni ‘hackers' » est le titre, écrit en anglais, de la page avec une photo d’un homme avec une mitrailleuse et un foulard qui apparaît reproduite lorsqu’il tente d’accéder à différents « sites ».

Parmi les cibles figurent les portails de l’Institut national de gestion des catastrophes (INGD), de l’Administration nationale des routes, de l’Administration régionale de l’eau du Sud ou encore de l’Institut national des transports terrestres (INATTER).

Cependant, dans le cas d’INATTER, le sous-domaine exams.inatter.gov.mz, qui donne accès aux étudiants et aux auto-écoles, fonctionne normalement.

La page annonçant l’attentat est présente sur les sites, mais elle peut passer inaperçue et n’apparaître que si elle est invoquée directement à l’adresse, comme c’est le cas sur le site du ministère de la Défense.

Il est également indiqué que des données ont été extraites et qu’elles seront vendues à bas prix, mais sans afficher de preuves.

Dans le même temps, il existe plusieurs portails institutionnels à haute notoriété qui fonctionnent normalement, à savoir ceux du gouvernement, de la présidence de la République, de la Banque du Mozambique, du ministère de la Santé, du portail COVID-19, de l’Institut national de la statistique ou du bureau du procureur général. (PGR). ).