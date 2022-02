Les employés de l’Apple Store utilisent Android pour garder secrets leurs plans de syndicalisation

Les résultats financiers d’Apple ont battu tous les records et montrent que la santé financière de l’entreprise est supérieure à la moyenne. Malheureusement, cette performance ne se reflète pas dans ses employés, en particulier ceux de ses magasins.

C’est précisément cette classe qui, ces derniers temps, a montré une volonté de s’associer et de lutter pour de meilleures conditions de travail. D’après ce que l’on sait, les employés de l’Apple Store ont choisi d’utiliser les smartphones Android pour garder secrets leurs projets de syndicalisation.

Changements en route vers l’Apple Store aux États-Unis

Un nouveau mouvement aux États-Unis semble se dessiner, basé sur les employés d’Apple Store. Ils se battent pour de meilleures conditions et veulent s’unir pour y parvenir, créant ainsi un syndicat qui devrait représenter ces salariés.

Ceux-ci ont essayé de garder tous leurs mouvements et conversations anonymisés et privés, de sorte que certaines actions ne puissent pas être anticipées. Il serait naturel que les services iPhone et Apple soient choisis pour cela, car ils garantissent une grande confidentialité.

Le choix s’est porté sur Android pour plus de confidentialité

La vérité est qu’une autre voie a été empruntée et que le choix s’est avéré être Android et ses services de messagerie. Avec ce choix, les employés de l’Apple Store pensent pouvoir conserver une confidentialité encore plus grande et garder leurs messages à l’abri des regards des autres.

Plus précisément, ils veulent s’assurer que tous les messages restent à l’écart des yeux d’Apple sans qu’Apple y ait accès. En même temps, et avec Android, ils s’assurent que tous les messages sont sur des serveurs d’autres sociétés, protégés et privés.

Les messages avec des plans ne peuvent pas être lus par Apple

La grande demande des employés de l’Apple Store est liée à leur salaire net par rapport aux bénéfices de l’entreprise. Comme ils l’ont révélé, Apple verse des salaires au même niveau que les autres entreprises, mais la plainte concerne vraiment la différence de revenus de cette entreprise.

La chose la plus curieuse dans ce processus est le choix d’Android par les employés d’Apple de rester anonymes et en toute confidentialité. Ils veulent garder leurs conversations loin des serveurs et des yeux de leur entreprise, en s’assurant qu’elles ne sont pas lues.