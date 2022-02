L’application sociale Truth de Donald Trump pourrait arriver sur l’App Store ce lundi

Truth Social est le nouveau pari de Donald Trump. Il s’agit d’une application pour appareils mobiles, développée par l’ancien président controversé des États-Unis d’Amérique et qui pourrait marquer son retour sur les réseaux sociaux.

Selon les dernières informations, l’application pourrait arriver sur l’App Store dès ce lundi, date à laquelle, curieusement, le Presidents Day est célébré aux USA.

L’application de Donald Trump pourrait arriver sur l’App Store ce lundi

En octobre de l’année dernière, nous avions informé que l’ancien président des États-Unis annoncerait son propre réseau social, appelé Truth Social, au début de cette année 2022. La décision est intervenue après que Donald Trump a été banni de plusieurs plateformes sociales, puis , son réseau social aurait pour mission « résister à la tyrannie des géants de la technologie« , les accusant de tenter de faire taire les voix opposées dans le pays.

Désormais, selon les informations révélées par Reuters, l’application Truth Social pourrait débarquer sur l’App Store dès ce lundi 21 février. L’agence est parvenue à cette conclusion à travers quelques publications réalisées à partir du compte d’un dirigeant, nommé Billy B., lors d’une session visant à répondre aux questions des utilisateurs invités à tester l’application. Et lorsqu’on lui a demandé quand l’application atteindrait le public, l’exécutif a répondu comme suit :

À l’heure actuelle, nous prévoyons de lancer sur l’App Store d’Apple le lundi 21 février.

Si ce lancement se confirmait, ce qui avait déjà été prédit, cela marquerait alors le retour de Donald Trump sur les réseaux sociaux, après avoir été banni de Facebook, Twitter et YouTube, le jour même qui marque le Presidents Day aux États-Unis d’Amérique. .

Le 15 février, le fils aîné de Trump, Donald Jr., a posté sur Twitter une capture d’écran du compte @realDonaldTrump où Trump fait son premier post sur le réseau social Truth Social où il dit « Sois prêt! Votre président préféré vous verra bientôt« .

La société à l’origine de l’application Truth Media s’appelle Trump Media & Technology Group (TMTG). Et celui-ci rejoint d’autres qui font déjà partie d’un vaste ensemble d’entreprises technologiques qui veulent défendre la liberté d’expression. Ainsi, l’un des objectifs est d’attirer les utilisateurs qui ont le sentiment que leurs opinions sont supprimées par les réseaux sociaux les plus populaires, tels que Facebook et Twitter.

Selon les détails vus par Reuters, l’application est maintenant à la version 1.0. De son côté, un représentant de TMTG n’a pas répondu aux demandes d’éclaircissements à ce sujet.