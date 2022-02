Des smartphones Xiaomi avec Android 13 ? Voici la liste de ceux qui devraient recevoir la nouvelle version

Présenté il y a quelques jours, Android 13 a encore du chemin à faire pour arriver à sa version finale. Cela sera développé et formellement et officiellement présenté lors de la prochaine I/O de Google.

Maintenant que cette version est connue, les premières informations apparaissent, qui se concentrent sur les smartphones Xiaomi. La liste des équipements qui devraient recevoir la nouvelle version était connue et apporte quelques nouveautés intéressantes.

Un des intérêts de chaque nouvelle version d’Android est de savoir quels smartphones pourront recevoir cette nouvelle version. Les constructeurs n’annoncent pas tout de suite cette prise en charge, laissant la présentation de cette information essentielle pour plus tard.

En particulier, et en ce qui concerne Xiaomi, les utilisateurs veulent savoir à l’avance sur quoi ils peuvent compter pour les nouvelles versions. Avec Android 13 cela n’a pas changé et les premières listes apparaissent déjà dans lesquelles on parle de prise en charge des smartphones de la marque.

Créées par le site Xiaomiui.net, ces informations dévoilent une longue liste de smartphones Xiaomi susceptibles de recevoir Android 13. Elles utilisent des informations obtenues directement auprès de la marque chinoise et qui sont associées au développement de MIUI au sein de la marque chinoise.

Comme on peut le voir, cette liste comprend de nombreux modèles dans les différentes lignes de Xiaomi, ne se concentrant pas sur un seul. Ainsi, nous avons des smartphones de Xiaomi, Poco et Redmi, avec de nombreux modèles récents et plus anciens, mais toujours accessibles à toute mise à jour.

Naturellement, Android 13 arrivera de la même manière que les versions précédentes au fil des années. On parle naturellement de MIUI et de toutes les autres améliorations que Xiaomi a créées pour ses versions de l’OS pour smartphones.

C’est une bonne nouvelle maintenant qu’Android 13 prend enfin forme et se développe. Xiaomi a une liste très complète et prête à recevoir toutes les nouveautés qui seront encore connues et même développées par Google.