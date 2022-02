Samsung Galaxy S22 Ultra : résultat photo chez DxOMark loin d’être attendu

L’un des plus grands moments forts de Samsung lors de la présentation du nouveau Galaxy S22 Ultra était dans la partie photographie. Ces nouveaux smartphones révolutionneraient ce domaine et apporteraient des expériences uniques aux utilisateurs.

Bien sûr, la meilleure évaluation pour la photographie vient d’un endroit auquel nous sommes habitués, le célèbre DxOMark. Le test est arrivé maintenant et a fini par laisser tomber certaines de ces idées. Le résultat de la photographie chez DxOMark était loin de ce qui était attendu.

Le test du Galaxy S22 Ultra a maintenant vu le jour

Bien qu’il n’atteigne pas encore les utilisateurs, le nouveau Galaxy S22 Ultra s’est avéré être l’un des meilleurs smartphones du marché. L’un des domaines les plus importants est la photographie, où Samsung a voulu créer la meilleure proposition de toutes.

Les résultats des tests de DxOMark ont ​​montré que ce smartphone est encore loin d’être attendu. Avec un score de 131, il s’est retrouvé loin du sommet, seulement en 13e position, derrière des équipements que l’on croyait beaucoup plus faibles dans le domaine de la photographie.

Ce que DxOMark a trouvé de positif

Comme pour tous les tests, DxOMark a trouvé des positifs et des négatifs, puis attribue son score. Dans le domaine du meilleur qui a été trouvé, certains points importants sont mis en évidence et sont présentés ci-dessous.

avantages

Balance des blancs et couleurs agréables dans toutes les conditions

Bonne exposition dans la plupart des scènes, large plage dynamique

Effet bokeh simulé naturel

Couleurs et exposition agréables à tous les réglages de zoom

Autofocus vidéo rapide et fluide

Bonne exposition et large plage dynamique en lumière vive et en vidéo intérieure

Belles couleurs et tons de peau dans la vidéo

Bonne stabilisation vidéo lors de la marche pendant l’enregistrement

À la suite de cette évaluation, DxOMark est parvenu à attribuer au Galaxy S22 Ultra 134 points dans le domaine de la photographie et 114 points pour la partie vidéo. Pour cela, nous avons un capteur de 108 mégapixels et la possibilité d’enregistrer des vidéos en 8K et à 24 images par seconde. Il peut également enregistrer en 4K jusqu’à 60 images par seconde.

Il y a beaucoup de négatif dans cette photo

Dans le lot opposé, il y avait aussi beaucoup à présenter, et cela finit par justifier le score plus bas que d’habitude et même que prévu. La liste ci-dessous montre ce qui a été trouvé de moins positif sur ce Samsung.

les inconvénients

Autofocus lent pour les photos dans de nombreuses conditions d’éclairage

Perte locale occasionnelle de détails dans les zones sombres des scènes HDR

Bruit de luminance dans la plupart des conditions d’éclairage

Artefacts d’image, y compris le toucher, les fantômes et le changement de teinte

Petit écrêtage des ombres et balance des blancs instable dans les vidéos à faible éclairage

Netteté incohérente entre les images vidéo lorsque la caméra bouge pendant l’enregistrement, en particulier en cas de faible luminosité

Artefacts de texture dans les scènes vidéo à contraste élevé

Malgré le fait que le modèle avec Exynos 2200 ait été testé, c’est un résultat bien inférieur à celui attendu pour le Galaxy S22 Ultra. Samsung a aussi la possibilité de corriger certains problèmes et ainsi de faire monter la note de son nouveau top smartphone.