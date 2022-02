Avion Hypersonique : Le tour du monde en 3 heures ? Ce sera en 2025...

Quiconque analyse et évalue le monde d’aujourd’hui arrivera facilement à la conclusion qu’à l’avenir, tout sera très différent. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de faire le tour du monde en seulement 3 heures ? Non, ce n’est plus une idée d’Elon Musk, ni une solution avec un réseau 5G.

Selon des informations récentes, d’ici 2025, la Chine disposera d’un avion hypersonique capable de faire le tour du monde en trois heures.

L’avion hypersonique est capable d’atteindre des vitesses de 4 000 km/h

La guerre de plus en plus célèbre dans le domaine des transports rapides entre Elon Musk et Jeff Bezos a un nouveau participant : la Chine. Le pays asiatique a des ambitions importantes pour diriger l’industrie du tourisme spatial et, pour cela, il crée un avion hypersonique capable de faire le tour du monde en seulement trois heures.

Selon les données de la Chine, en 2025, vous pourrez monter à bord de l’avion capable d’atteindre des vitesses de 4 000 km/h. Selon le journal El Economista, un avion avec ces caractéristiques peut faire un trajet entre Londres et New York en seulement 1 heure.

Space Transportation, la société chinoise basée à Pékin et responsable du projet, entend commercialiser ce véhicule de transport de passagers. Cependant, quiconque veut profiter de vitesses hypersoniques devra attendre 2025.

Tianxing I, comme on appelait le « navire », voyagera deux fois plus vite que le célèbre Concorde. Selon la société, « ce que nous développons est une fusée avec des ailes qui effectue un transport point à point à grande vitesse ».

Space Transportation travaille également sur une version orbitale de l’avion spatial, qui pourrait être lancée en 2030 et emmener des passagers dans l’espace afin qu’ils puissent faire le tour de l’orbite terrestre. On sait également que le gouvernement travaille sur son propre avion supersonique.