La sonde Solar Orbiter a capturé la plus grande éruption solaire jamais enregistrée (Vidéo)

Le Soleil est entré dans l’année 2020 dans son 25ème cycle et les scientifiques s’attendaient à ce que ce nouveau cycle soit comme le 24, très calme. Cependant, le Soleil semble se réveiller de la période de silence de son cycle de 11 ans et est « sauvage ». Après avoir déclenché fin janvier une éjection de masse coronale qui a provoqué une tempête géomagnétique sur Terre, détruisant même des dizaines de satellites, il a maintenant montré sa fureur avec une énorme éruption solaire capturée par Solar Orbiter.

Selon l’ESA, cette éruption, capturée par le vaisseau spatial, était la plus importante vue à ce jour. La Terre est-elle en danger ?

Le soleil est « sauvage »

Soi-disant, ce 25e cycle solaire devrait être fluide, mais on soupçonnait qu’il ne serait pas comme le cycle précédent, qui s’est produit entre 2008 et 2019. Comme l’a noté l’agence spatiale, l’image est impressionnante et montre l’éruption solaire s’étendant sur des millions de kilomètres dans l’espace.

Le vaisseau spatial Solar Orbiter de l’ESA/NASA a capturé la plus grande éruption solaire jamais observée sur une seule image avec l’intégralité du disque solaire. Les proéminences solaires sont de grandes structures de lignes de champ magnétique enchevêtrées qui contiennent des concentrations denses de plasma solaire en suspension au-dessus de la surface du Soleil, prenant parfois la forme d’arcs d’arc.

Comme mentionné à plusieurs reprises, ceux-ci sont souvent associés à des éjections de masse coronale qui, si elles sont dirigées vers la Terre, peuvent faire des ravages sur notre technologie et notre vie quotidienne.

Ce dernier événement a eu lieu le 15 février et s’est étendu sur des millions de kilomètres dans l’espace. L’éjection de masse coronale n’était pas dirigée vers la Terre. En fait, il voyage loin de nous. Il n’y a aucune signature de l’éruption dans le disque solaire faisant face au vaisseau spatial.

L’éruption solaire capturée impressionne !

Les images ont été capturées par le « Full Sun Imager » (FSI) de l’Extreme Ultraviolet Imager (EUI) sur Solar Orbiter. Le FSI est conçu pour observer l’intégralité du disque solaire même lors de passages rapprochés du Soleil, comme lors du prochain passage au périhélie le mois prochain.

À l’approche la plus proche le 26 mars, le vaisseau spatial passera à environ 0,3 fois la distance Soleil-Terre. Ainsi, le Soleil occupera une bien plus grande partie du champ de vision du télescope. Pour le moment, il y a encore beaucoup de « marge de visionnement » autour du disque, ce qui permet au FSI de capturer des détails époustouflants à environ 3,5 millions de kilomètres, soit l’équivalent de cinq fois le rayon du Soleil.

Ainsi, l’image faite maintenant par Solar Orbiter est inédite, car elle apporte un champ de vision unique avec le disque solaire. D’autres missions spatiales ont également assisté à l’événement, notamment la sonde Parker Solar de la NASA. Les notices additionnées ouvrent de nouvelles possibilités d’étude.

Dans la déclaration, l’ESA a souligné que :

Bien que cet événement n’ait pas envoyé une rafale de particules mortelles vers la Terre, c’est un rappel important de la nature imprévisible du Soleil et de l’importance de comprendre et de surveiller son comportement.

C’est un record de plus à ajouter aux nombreux qui composent l’histoire racontée par l’humanité de son étoile, qui a déjà 4,5 milliards d’années. Vous êtes donc à peu près à la moitié de votre vie.