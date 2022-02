L’Ukraine adopte une loi qui « légalise » le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies

Malgré la tension entre la Russie et l’Ukraine, les deux pays ne s’arrêtent pas. Jeudi dernier, l’Ukraine a légalisé le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Le projet de légalisation des crypto-monnaies est en cours depuis septembre.

La nouvelle loi a reçu plus de 300 voix pour et seulement trois voix contre, ce qui révèle la cohérence dans la libération des crypto-monnaies.

Ukraine : plus de 5 millions de personnes utiliseraient des crypto-monnaies

L’Ukraine est l’un des derniers pays à avoir une législation sur le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Selon des données récentes, l’Ukraine compte environ 44 millions d’habitants et on estime que plus de 5 millions utilisent des crypto-monnaies.

En termes de pourcentage, l’Ukraine est probablement le pays qui adopte le plus de crypto-monnaies au monde. Avec de fortes tensions avec la Russie, l’Ukraine anticipe aussi le pays de Poutine. Selon Mikhail Fedorov, vice-Premier ministre ukrainien, une telle loi offrira plus de sécurité aux investisseurs car ils bénéficieront d’une protection juridique.

Le Portugal continue d’être un pays sans aucun type de législation, y compris la « BitCoin Family ». Didi Taihuttu, patriarche de la célèbre « Bitcoin Family », a décidé de s’installer au Portugal, pour profiter de la « taxe zéro », car au Portugal il n’y a toujours pas de législation/taxe.

Bitcoin est une monnaie virtuelle basée sur le système peer-to-peer (P2P). Le P2P est un système qui ne prévoit pas l’existence d’une autorité centralisée pour contrôler la monnaie ou les transactions, comme pour les autres monnaies (par exemple, l’euro est contrôlé par la Banque centrale européenne).