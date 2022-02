The Smugglers, un simulateur coopératif différent

Il est prévu pour cette année, The Smugglers, un jeu différent qui entend mettre les joueurs dans la peau de ce que c’est d’être… un contrebandier.

Venez en savoir un peu plus sur Les Contrebandiers.

Que les jeux viennent à tous les thèmes et à tous les goûts, il n’y aura pas de grands doutes. Au fil des ans, il y a eu plusieurs exemples de titres développés qui traitent des sujets les plus fantastiques ou incroyables.

Et The Smugglers, développé par les studios polonais EON46 (une équipe qui développe pour les appareils mobiles et PC), est un autre de ces jeux qui aborde un thème très particulier : la contrebande.

C’est vrai! Dans The Smugglers, les joueurs pourront jouer en coopération le rôle de contrebandiers dans leurs actions… disons… moins cool. Cependant, d’un autre côté, ils peuvent aussi porter l’uniforme des autorités qui tentent de les attraper.

The Smugglers utilise une ancienne formule pour ce type de jeux mais parvient à ajouter quelques points d’intérêt innovants.

Et d’emblée, le fait que les joueurs incarnent à la fois des passeurs ou des forces de l’ordre est l’un des principaux points d’intérêt.

Comme on le supposera, l’objectif de ceux qui jouent des contrebandiers est de faire passer des marchandises tandis que la police essaiera d’empêcher que cela se produise. Chaque manche se compose de deux phases distinctes, au cours desquelles les joueurs assument alternativement le rôle de passeur et de policier.

Pour atteindre les objectifs, les joueurs devront réfléchir stratégiquement et essayer de prévoir les mouvements des adversaires. Pour cela, il est aussi impératif de savoir coordonner les efforts avec ses coéquipiers. Et plus encore… nous devrons peut-être encore résoudre les problèmes et les négligences de nos coéquipiers.

Il existe déjà plus de 100 types d’armes différents qui peuvent être utilisés sur diverses cartes représentant différentes époques.

The Smugglers arrive cette année sur Steam, toujours sans date concrète.