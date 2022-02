La pandémie a augmenté le tutorat en ligne et il y a même des étudiants étrangers

La pandémie a apporté de nombreux défis, mais elle a également créé de nombreuses opportunités. La demande de tutorat a augmenté avec la pandémie de COVID-19, avec de plus en plus d’enseignants enseignant via des plateformes en ligne, qui leur permettent d’atteindre les étudiants à l’étranger, révèlent des chercheurs.

Actuellement, il existe plusieurs plates-formes qui disposent d’un ensemble d’enseignants pour donner des explications.

Tutorat en ligne : les enseignants peuvent gagner jusqu’à 100 euros de l’heure

Il n’y a toujours pas de données nationales sur l’impact de la pandémie sur la demande d’explications en ligne, mais des études internationales ont détecté une croissance et le chercheur de l’Université d’Aveiro, Alexandre Ventura, estime qu’au Portugal, ce ne sera pas différent.

Il y a une augmentation significative. Toutes les études internationales, à l’exception d’une menée en Australie, pointent une augmentation de la demande de tutorat pendant la pandémie pour compenser le déficit d’apprentissage.

Au Portugal, plus de la moitié des élèves du secondaire bénéficient d’un tutorat, selon une étude de 2005, renforcée par les données de « O Estado da Educação 2016 », du Conseil national de l’éducation.

Actuellement, il existe des réseaux avec des centres de tutorat répartis dans tout le pays qui rivalisent avec des sites où il y a des milliers d’enseignants disponibles pour enseigner des matières traditionnelles des mathématiques et de la chimie physique au japonais ou à l’ukulélé.



Les récents confinements ont entraîné la « croissance du secteur des cours particuliers en ligne », a souligné Alexandre Ventura, qui étudie ce marché depuis plus d’une décennie.

Selon ce qui a été révélé, « si vous êtes un étudiant qui donne des explications, vous pouvez demander cinq euros, mais si vous êtes un professeur d’université, cela peut atteindre 100 euros de l’heure ».

Pendant la pandémie, des projets solidaires tels que « We help. Nous expliquons », dans laquelle des élèves de terminale et des universitaires ont accompagné, gratuitement et « en ligne », environ 150 élèves de la 1re à la 9e année de l’enseignement fondamental entre février et avril 2021.