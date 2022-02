Une étude prouve que les humains ont du mal à distinguer les vrais visages des visages générés par l’IA

L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans la vie quotidienne des gens et, bien qu’ils aient trouvé cela étrange, ils semblent être enracinés. En fait, une nouvelle étude révèle que les humains ont tendance à faire davantage confiance aux visages générés par ordinateur qu’aux vrais visages.

De plus, il leur est difficile de distinguer les faux visages des vrais.

Un groupe d’experts a prouvé, dans une étude récente, que, maintenant, les êtres humains peuvent avoir des difficultés à distinguer les vrais visages de ceux générés par ordinateur. En fait, un rapport de Fast Company révèle que les chercheurs ont essayé de déterminer si les humains sont capables d’identifier avec précision une image générée par l’IA et un vrai visage.

Comme l’a mentionné un professeur de l’Université de Californie à Berkeley, Hany Farid, l’imagerie générée par ordinateur a augmenté de façon exponentielle et, à mesure que la technologie évolue, il est possible de créer des portraits de plus en plus réalistes.

Les profils en ligne frauduleux en sont un bon exemple. Photos de passeport frauduleuses. Pourtant, les photographies ont des utilisations néfastes, mais là où les choses vont devenir vraiment horribles, c’est avec la vidéo et l’audio.

dit Farid.

En plus de Hany Farid, Sophie Nightingale de l’Université de Lancaster a également participé à l’étude.

Les gens trouvent les visages générés par l’IA plus dignes de confiance

Au cours de l’étude, les chercheurs ont réalisé des expériences pour voir si les gens étaient capables de détecter l’authenticité de différentes photographies. Dans le premier, les participants ont été invités à évaluer une série d’images comme vraies ou fausses. Sur les 800 images, la précision moyenne de détection des photographies était de 48,2 %.

Dans la seconde, les chercheurs ont donné aux participants quelques conseils sur la façon dont ils pourraient détecter les images générées par l’IA. Cette fois, la précision dans la détection des contrefaçons était de 59 %. Pourtant, malgré les allusions, Farid a remarqué que les gens avaient du mal à choisir.

Enfin, les participants ont été invités à évaluer la fiabilité des visages réels et des visages générés par l’IA. En conséquence, les chercheurs ont découvert que les gens trouvaient les faux visages 7,7 % plus fiables que les vrais. Bien que cela semble être une petite quantité, il s’agit d’une différence statistiquement significative.

Désormais, en plus d’être compliqué pour les gens de détecter les visages générés par l’IA, ils les considèrent plus fiables que les vrais. Selon Nightingale, alors que les technologies s’améliorent chaque jour, les chercheurs et les entreprises devraient sérieusement réfléchir aux problèmes qui pourraient résulter de leur utilisation.

