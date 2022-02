Le visage de l’icône du jeu Master Chief sera révélé dans la nouvelle série télévisée Halo

Très attendu : John-117, également connu sous le nom de Master Chief, est l’un des personnages les plus reconnaissables du jeu bien qu’il n’ait jamais été montré sans son casque emblématique. À certains égards, l’anonymat du personnage est la chose même qui a permis aux joueurs du monde entier de se connecter et de s’immerger dans l’histoire du jeu. Mais dans une récente interview avec IGN, 343 a confirmé que la prochaine émission télévisée Halo démasquera enfin Master Chief comme une partie importante du scénario de l’émission.

Depuis son premier déploiement, le protagoniste blindé de Halo a été le visage de la franchise Halo et des jeux Xbox ainsi que des produits non liés au jeu allant des t-shirts à Mountain Dew.

Et maintenant, grâce à Paramount Plus, notre héros peut ajouter le jeu d’acteur à sa longue liste de réalisations. Mais cette réalisation a un coût controversé, car les fans auront leur premier aperçu d’un Master Chief sans casque.

Que ce soit ou non pour révéler l’identité de Master Chief a été un sujet brûlant aussi vieux que le jeu lui-même.

Selon Kiki Wolfkill, producteur exécutif de Halo 4 et de l’actuel leader transmédia de la franchise Halo de 343, la décision de montrer le visage de Chief dans la nouvelle émission télévisée est essentielle à l’histoire réelle racontée.

Les fans reconnaîtront le visage sélectionné pour cette importante mission en tant qu’acteur canadien Pablo Schreiber, star du thriller de 2016 13 heures et la série plus récente Dieux américains.

La décision devrait susciter des émotions mitigées, certains fans ayant attendu des années pour voir le visage de Chief, tandis que d’autres pensent que son anonymat est ce qui leur permet vraiment de se connecter au personnage et au scénario.

« Je pense que nous avons décidé de raconter une histoire de personnage et une histoire personnelle … et une fois que nous avons vraiment compris ce qu’était cette histoire, il est devenu clair que vous aviez vraiment besoin de voir la personne dans l’armure et sous le casque », a déclaré Wolfkill interrogé sur la décision dans une récente interview IGN Fan Fest.

Il y a de l’espoir pour les fans qui ne sont pas ravis de voir le visage de Master Chief. 343 Industries et Microsoft ont précédemment déclaré que l’émission se déroulerait dans une chronologie différente, existerait en dehors du canon établi du jeu et que cette version de Master Chief ne serait pas tout à fait la même que la version connue des jeux. Si cela reste vrai, on peut affirmer que l’identité du véritable Master Chief continuera de rester un mystère.