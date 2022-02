Vaut-il la peine d’acheter l’iPhone 11 en 2022 ?

En 2019, Apple a sorti l’iPhone 11, un puissant modèle de 6,1 pouces venu mettre à jour le XR. Trois ans après son lancement, Apple vend toujours l’iPhone 11, ce qui en fait une alternative à considérer pour les utilisateurs à la recherche d’une option plus abordable aux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max.

Même s’il s’agit d’un modèle aux spécifications très intéressantes, vaut-il la peine de l’acheter en 2022 ?

Spécifications de l’iPhone 11 et quelques comparaisons

L’écran de l’iPhone 11 mesure 6,1 pouces, dispose d’un double appareil photo principal, d’une identification faciale, d’une résistance à l’eau et à la poussière et est compatible avec la dernière version d’iOS. Cependant, au sein de ces spécifications, il existe des domaines dans lesquels le modèle annoncé en 2019 présente des différences – et qui doivent être connues.

L’écran, tout en conservant la même taille, n’a pas la même technologie et la même résolution que ses successeurs. Et pas seulement par rapport aux iPhone 12 et iPhone 13, mais aussi par rapport aux autres smartphones Android que l’on peut trouver au même prix que l’iPhone 11.

Ce smartphone Apple particulier dispose d’un panneau LCD avec une résolution de 1 792 par 828 pixels, l’équivalent de la HD. Ce n’est pas un mauvais affichage, mais il est en retard sur ses concurrents et ses successeurs. Il conserve cependant la technologie True Tone, qui adapte les tonalités en fonction de la lumière et de l’environnement, ainsi que la réponse tactile.

Comment est votre appareil photo et ses performances ?

Son objectif principal a la même résolution que les iPhone 12 et 13, mais il n’offre pas la même qualité.

Encore une fois, il conserve certaines des caractéristiques les plus importantes. Avec l’appareil photo de l’iPhone 11, vous pouvez utiliser le mode portrait avec différents effets d’éclairage, il dispose d’un HDR intelligent et prend en charge le mode nuit.

Une autre différence importante par rapport à ses successeurs réside dans les performances et les fonctionnalités des derniers processeurs d’Apple. L’iPhone 11 est équipé de la puce A13 Bionic qui produit encore aujourd’hui de très bons résultats – surtout compte tenu de la grande optimisation des appareils Apple.

L’A13 Bionic, cependant, ne prend pas en charge les réseaux 5G. De plus, la durée de vie de la batterie par rapport à l’iPhone 13 est plus courte, environ 17 heures par rapport aux 19 heures offertes par le dernier modèle de l’entreprise.

En termes de look, l’iPhone 11 a une ligne de conception similaire à l’iPhone XS et conserve certains aspects clés. Par exemple, son bord arrondi, ses détails sur la face avant – bien que moins utilisés que ceux de l’iPhone 12 – et un dos en verre disponible en plusieurs coloris.

Tarification et stockage

L’iPhone 11 est actuellement disponible sur le site d’Apple à 609 € pour la version 64 Go, et 659 € pour l’option 128 Go. L’iPhone 12, en revanche, est au prix de 829 € pour la version de stockage inférieure. En d’autres termes, la différence entre les deux appareils est de 220 € – ce qui est significatif pour quelque chose avec des spécifications aussi similaires.

D’autre part, l’iPhone 11 propose des alternatives très curieuses à Android pour un prix similaire. Le Xiaomi 11T, par exemple, a un design plus moderne, un écran plus avancé en termes de résolution et une capacité de batterie plus importante. Cependant, il y a des aspects qui ne peuvent même pas être comparés à l’iPhone 11, comme l’optimisation du système d’exploitation pour un appareil qui a trois ans.

Alors, l’iPhone 11 sera-t-il un bon achat en 2022 ?

La vérité est que l’iPhone 11 peut être une option idéale pour les utilisateurs qui souhaitent entrer dans l’écosystème Apple et souhaitent le faire avec un modèle abordable, avec une esthétique plus moderne et une bonne autonomie.

Il fonctionne toujours bien et votre appareil photo répond à la plupart des situations. Il dispose également de petits extras qui peuvent être très utiles pour un usage quotidien, comme la recharge sans fil et la résistance à l’eau.

A noter que l’iPhone 11 devient une option beaucoup plus intéressante si vous l’achetez aux alentours de 500 € – offre courante pour ce modèle. Si vous envisagez d’acheter un iPhone 11 remis à neuf, vous devez tenir compte de l’état de la batterie, ainsi que de l’état extérieur de l’appareil.

