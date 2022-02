Microsoft a entamé des pourparlers d’acquisition avec Activision Blizzard 3 jours après que des allégations de harcèlement ont fait surface

Une patate chaude: Un jour après qu’un rapport accablant du Wall Street Journal l’a accusé d’avoir caché de multiples allégations de viol et de harcèlement au conseil d’administration de l’entreprise, le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a reçu une bonne nouvelle: le PDG de Microsoft, Satya Nadella, voulait lui parler d’une éventuelle acquisition .

Le même jour, le responsable de la Xbox, Phil Spencer, a écrit un e-mail à son équipe dans lequel il a déclaré qu’il était « dérangé et profondément troublé par les événements et les actions horribles » d’Activision Blizzard. Il a dit qu’il évaluait « tous les aspects » de la relation de Xbox avec Activision Blizzard.

Deux mois plus tard, Microsoft a payé 68,7 milliards de dollars pour l’entreprise. Il est désormais géré dans le cadre de la division Microsoft Gaming, dont Spencer a été nommé PDG. Kotick, qui est resté PDG d’Activision Blizzard, relève désormais directement de Spencer.

Il a été signalé que Kotick pourrait quitter Activision Blizzard lorsque Microsoft assumerait le contrôle administratif. Si tel est le cas, il peut vendre ses actions de la société à Microsoft pour 95 $ chacune, auquel cas il repartira avec 410 millions de dollars.

Tous ces détails, et un calendrier choquant, ont été révélés vendredi lorsqu’un dossier auprès de la Security and Exchange Commission (SEC) a été rendu public.

Entre la publication du rapport et le moment où Nadella a indiqué à Kotick que Microsoft voulait acheter Activision Blizzard, les actions de ce dernier ont chuté de 10 $. Une semaine plus tard, Spencer a indiqué à Kotick que Microsoft cherchait à offrir 80 $ par action ; c’était 20 $ de plus que la clôture de la veille, mais pas beaucoup plus que le coût des actions quelques semaines auparavant.

Microsoft a cherché à conclure l’accord rapidement pour garantir un prix bas, mais Kotick a lancé Activision Blizzard sur le marché. Il a attiré l’attention d’au moins quatre autres entreprises. L’un d’eux voulait juste Blizzard, mais le conseil d’administration a jugé cela trop compliqué.

En fin de compte, Microsoft a déjoué ses concurrents et a conclu l’affaire en un temps record. Il reste à voir si cela forcera Kotick à sortir et s’il s’attaquera à la culture « frat boy » qui continue de faire atterrir Activision Blizzard dans l’eau chaude.