Airbus affirme que l’hydrogène est la solution, mais il reste encore beaucoup à faire

Avec des objectifs de décarbonation clairs à atteindre, il y a eu beaucoup de débats sur les alternatives aux combustibles fossiles. Selon le PDG d’Airbus, dans le cas des avions, la solution ultime, à moyen et long terme, c’est l’hydrogène.

Malgré tout, il prévient que le chemin à parcourir est encore long et laborieux.

Dans une interview accordée à CNBC, le PDG d’Airbus, Guillaume Faury, a averti que le secteur de l’aviation pourrait être confronté à des défis importants s’il n’était pas en mesure de se décarboner en temps opportun. De plus, il a mentionné que les avions à hydrogène sont la solution ultime, si l’on considère le moyen et le long terme.

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, l’empreinte carbone de l’aviation est l’une des plus importantes. En fait, le Fonds mondial pour la nature décrit le secteur comme « l’une des sources d’émissions de gaz à effet de serre à la croissance la plus rapide à l’origine du changement climatique mondial », étant « l’activité la plus intensive en carbone qu’un individu puisse faire ».

Airbus commence le long chemin

Apparemment, Airbus se concentre sur plusieurs domaines. Par exemple, l’un des objectifs est de faire en sorte que les avions consomment moins de carburant et émettent moins de dioxyde de carbone. En fait, les réservoirs des avions que l’entreprise distribue ont une capacité certifiée pour 50 % de carburant d’aviation durable.

Nous devons voir l’industrie du carburant d’aviation durable (SAF) progresser, se développer, se développer pour servir les compagnies aériennes et être en mesure d’utiliser cette capacité de 50 % de SAF. Nous irons à 100 % d’ici la fin de la décennie.

A déclaré le PDG d’Airbus, ajoutant que la prochaine « nous nous tournons vers l’avenir à moyen et long terme pour amener l’avion à hydrogène sur le marché, car c’est vraiment la solution ultime ». Pourtant, il prévient que de nombreux engagements en matière d’ingénierie, de recherche et d’investissement seront nécessaires.

Selon CNBC, s’oppose à cette vision optimiste du PDG d’Airbus le PDG de Ryanair, Michael O’Leary, qui, en octobre dernier, a admis ne pas voir arriver les carburants hydrogène, les carburants durables, ou les systèmes de propulsion électrique, avant 2030.

A lire aussi :