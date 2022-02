Huawei commencera très bientôt à tester HarmonyOS 3

La décision de Huawei de créer son propre système d’exploitation a fini par rapporter beaucoup à ce fabricant. HarmonyOS a libéré la marque de toute dépendance vis-à-vis de toute entreprise et a ouvert la porte à de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

HarmonyOS est déjà une réalité présente dans de nombreux appareils Huawei et de plus en plus un succès. Après le succès de la version 2, la marque a décidé de poursuivre les développements. Huawei commencera donc très bientôt à tester HarmonyOS 3

C’est lors de la Huawei Developer Conference 2021 que le géant chinois a présenté le premier HarmonyOS 3. Il a montré de nombreuses nouvelles fonctionnalités et a ouvert la voie aux programmeurs pour commencer à travailler sur cette version, bien qu’à un stade précoce de développement.

A l’époque il n’y avait pas de version à essayer, mais ça change maintenant bientôt. Selon des sources associées à la marque, la première version bêta sortira d’ici mars de cette année, étant pleinement utilisable.

La version 3 d’HarmonyOS poursuit les développements autour des mêmes 3 piliers créés sur sa fondation. Il veut créer des innovations et des nouveautés qui peuvent être utilisées sur tous les appareils, quelle que soit leur fonction ou leur plateforme.

C’est la philosophie qu’HarmonyOS a prise comme base et que Huawei a adoptée depuis le début. Ce n’est pas un système dédié à une seule plateforme et peut donc être utilisé sur n’importe quel appareil, depuis un smartphone, une smartwatch, une tablette ou un PC.





Cette version doit ensuite être évaluée et testée pour créer une version finale stable pour tous les appareils actuellement accessibles. Avec cette facilité d’utilisation à tous les niveaux, tout devient plus simple pour créer des applications et d’autres solutions.

Huawei continue ainsi de montrer qu’il est totalement indépendant et qu’il suit sa propre voie. Elle a réussi à contourner toutes les contraintes imposées et à maintenir sa place prépondérante dans un marché de plus en plus concurrentiel.