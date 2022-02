Izaña-1 utilisera la technologie laser pour pousser les débris spatiaux hors de l’orbite

Les débris spatiaux sont à l’ordre du jour et constituent une préoccupation croissante, compte tenu du nombre de satellites abandonnés en orbite terrestre, ainsi que d’autres types de débris laissés par les engins spatiaux. Le doute et la difficulté est de savoir comment nettoyer l’espace. L’Agence spatiale européenne (ESA), avec l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), a un plan ambitieux pour éliminer ces débris.

Les agences ont eu une idée basée sur la technologie laser. L’intention n’est pas de détruire, mais de pousser les déchets spatiaux hors de l’orbite. La vidéo montrée est très éclairante.

Les débris spatiaux seront un gros problème pour l’industrie spatiale

L’ESA a fourni les ressources nécessaires pour mener à bien les opérations de la station de télémétrie laser Izaña-1 (IZN-1) à Tenerife, en Espagne. Ce sera le premier projet de ce type qui lui permettra de dévier des fragments de débris spatiaux de son orbite, évitant ainsi des collisions catastrophiques.

Depuis plusieurs années, ces deux agences coopèrent déjà à l’aide de la station terrestre optique (OGS). Cet observatoire est situé à 2 400 mètres d’altitude et est capable d’effectuer des opérations d’envoi et de réception laser.

Après plusieurs mois de tests difficiles, il semble que la station de télémétrie laser Izaña-1 soit prête à entrer en service. C’est un banc d’essai technologique et, de plus, c’est la première étape qui pourrait permettre la démocratisation de ce type de progrès à travers le monde.

Cela peut conduire à une atténuation des risques de débris spatiaux par les agences intéressées du monde entier. Cette technologie a été développée par la société allemande DiGOS.

Comment utiliser le laser pour éliminer les déchets spatiaux ?

Comme mentionné dans le communiqué de l’agence, la station de télémétrie laser Izaña-1 pointera ses lasers vers le ciel depuis l’observatoire du Teide.

De là, lesdits faisceaux lumineux rechercheront des satellites et des fragments de débris spatiaux ; mesurant ainsi sa trajectoire et sa position. Bien sûr, des précautions seront prises dans le processus pour éviter les collisions entre les ordures et les satellites.

Bien que les lasers actuellement utilisés par Izaña-1 aient une puissance de 150 mW, l’intention de l’ESA est d’aller plus loin. Pour le moment, la station ne peut suivre que des satellites équipés de réflecteurs, mais l’ESA souhaite intégrer un laser infrarouge qui atteint 50V.

Cela lui permettrait de détecter des débris vitaux et des satellites plus anciens sans réflecteurs.

En revanche, selon les informations officielles fournies par l’agence, les lasers les plus puissants auraient aussi une autre fonction. Grâce à cette technologie, Izaña-1 pourrait utiliser les faisceaux de lumière pour dévier légèrement l’orbite des débris spatiaux et éviter les collisions.

Les lasers de la station pourraient également être utilisés pour les communications optiques avec les satellites, fonctionnant comme un câble à fibre optique à longue portée dans l’espace.

La technologie utilisée dans Izaña-1 servira de tremplin pour le développement de technologies durables, telles que le transfert d’impulsions laser ainsi que la coordination du trafic spatial. De plus, bien qu’il existe déjà plusieurs stations de poursuite laser à travers l’Europe, les nouvelles capacités fournies par l’Izaña-1 en font la première du genre.

Avec le programme Space Security, beaucoup plus de ces stations devraient atteindre le reste du monde.

Autre atout de ce projet, la station laser Izaña-1 peut fonctionner quelle que soit l’heure de la journée. Pour cette raison, vous disposerez de certains systèmes de sécurité qui vous permettront d’éviter l’incidence des lasers sur les vols commerciaux et autres projets spatiaux. De cette façon, il n’y a pas de réel danger pour l’homme au sol, dans les airs ou dans l’espace.