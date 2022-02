6G : il était autrefois possible de transmettre 1 To en 1 seconde à 1 km de distance

Oui, c’est vrai, il n’y a toujours pas de 5G dans de nombreux endroits et même pas de 4G ! Cependant, la communauté scientifique travaille déjà sur la 6G. L’évolution de ce type de technologie se produit tous les 10 ans, ce qui signifie que la 6G sera une réalité en 2032 (ce sera certainement avant).

Suite à des tests effectués récemment, avec la technologie 6G, il a déjà été possible de transmettre 1 To en 1 seconde à 1 km de distance. Il est temps de dire… wow !

Le réseau 5G représente une énorme évolution par rapport à la 4G. Comme nous l’avons mentionné, la 5G permet des vitesses 10 fois plus rapides que la 4G en utilisant la même quantité de données. Comme on l’a dit, la 5G ne sera pas un Internet pour l’utilisateur final… mais aussi. La 5G permet de répondre aux services d’urgence critiques et hautement résilients, tels que les applications industrielles (Industrie 4.0), les véhicules autonomes, les chirurgies à distance ou les services d’urgence. Avec la 5G, l’internet des compétences va également apparaître.

Récemment, un groupe de chercheurs chinois est parvenu, grâce à la 6G, à transmettre 1 To en 1 seconde à une distance de 1km.

Comme l’explique le professeur Zhang Chao, de l’École d’ingénierie aérospatiale de l’Université Tsinghua de Pékin, lors de ces tests, il a même été possible de transmettre plus de 10 000 vidéos en haute définition simultanément. Pour y parvenir, l’équipe de chercheurs a utilisé des ondes radio à haute fréquence, appelées ondes « vortex millimétriques », avec des cycles qui changent rapidement.

A titre de comparaison, avec la 5G il est possible de transmettre 20 Gbps en 1 seconde. Avec la 6G, il sera possible de transférer 1 To en seulement 1 seconde. Concernant la latence, qui est un atout de la 5G, avec la 6G ce sera encore mieux. Si avec la 5G on peut atteindre des latences de 1 ms, avec la 6G il sera possible d’atteindre des latences de l’ordre de 0,1 ms.