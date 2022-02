Trigon : Space Story, une aventure dans l’espace lointain

Les studios indépendants russes Sernur.Tech en partenariat avec l’éditeur allemand Gameforge travaillent sur Trigon: Space Story, un titre roquelike se déroulant dans l’espace lointain.

Venez en apprendre un peu plus sur Trigon : Space Story.

Pour une meilleure couverture de la distribution du jeu, les studios Sernur.Tech se sont associés à l’éditeur Gameforge (à l’origine de MMO comme AION, TERA, OGame, NosTale, ou Swords of Legends Online).

Trigon: Space Story est une aventure de science-fiction solo qui apporte des idées intéressantes au jeu.

Le joueur est le capitaine d’un vaisseau spatial extrêmement personnalisable et sera responsable de la gestion et de la maintenance de tous les systèmes embarqués. Pratiquement tout à bord du navire sera géré par le joueur, y compris le système d’armes, les moteurs et même la coordination des tâches de chaque membre d’équipage.

En tant que capitaine d’un vaisseau spatial explorant l’espace lointain, il faut s’attendre à ce que de nombreux revers et situations inattendues se présentent à nous. Des événements stellaires aux affrontements avec des pirates de l’espace, tout peut arriver et le joueur doit donc prendre des décisions rapides. Ces décisions définiront le cours de votre aventure et caractériseront même votre style de commandement.

Par exemple, au cours d’une mission, lorsque nous trouvons un vaisseau désemparé dans l’espace dont l’équipage doit être sauvé, nous pouvons choisir de le sauver… ou de l’attaquer alors qu’il est faible et de garder le butin.

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, dans Trigon: Space Story, notre vaisseau a beaucoup de personnalisation, à travers lequel le joueur le rendra plus fort et mieux préparé pour les défis qu’il trouvera dans ses aventures. Il existe plus de 70 types d’armes différentes qui peuvent être équipées, des lasers, des tourelles défensives, des canons à plasma, des bombes, des roquettes, des drones et bien plus encore.

Comme il ne pouvait en être autrement, le contact avec d’autres espèces (ou même d’autres humains) ne sera pas toujours amical et à ce titre, il est important de bien connaître nos ennemis. Il existe plusieurs espèces dispersées à travers la Galaxie, chacune avec ses propres capacités et motivations, avec lesquelles le capitaine devra faire face. Du Rakkhi, une espèce hautement militaire et agressive, en passant par le Taertikon, une espèce hautement technologique ou d’autres humains, les rencontres seront inévitables et l’issue dépendra de qui sera le mieux préparé.

Cependant, le jeu ne dépendra pas seulement de la guerre et des conflits, et il y aura une forte composante politique et diplomatique en jeu pour maintenir l’équilibre de la Galaxie, qui selon les responsables sera assez vaste, avec 9 secteurs et 10 systèmes différents. explorer.

Il y aura beaucoup à explorer, et en toute liberté, que ce soit pour visiter des stations spatiales, explorer des colonies abandonnées ou simplement obtenir des ressources.

Afin de faire de chaque nouveau jeu Trigon: Space Story une nouvelle expérience, les studios Sernur.Tech ont développé un système de création de Galaxy créé de manière procédurale, ce qui signifie que les joueurs doivent constamment s’adapter et concevoir de nouvelles stratégies pour réussir. .

Selon Sernur.Tech, Trigon: Space Story contient un mode histoire composé de 4 chapitres, représentant la perspective de chacune des 4 espèces présentes, et présentera une intrigue intéressante et passionnante avec de nombreuses surprises.

Trigon : Space Story devrait sortir plus tard cette année sur PC.