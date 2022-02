Zuckerberg veut que les méta-travailleurs soient appelés « métamates »

Il est possible que vous ayez déjà rencontré le terme noogle et que vous sachiez que c’est le nom donné aux nouveaux travailleurs que Google reçoit. De même, Mark Zuckerberg a révélé qu’il souhaitait que les contributeurs Meta soient nommés « métamates ».

Le surnom vient du fait que Zuckerberg souhaite que la masse des entreprises évolue rapidement « en tandem », en suivant les nouvelles valeurs de l’entreprise.

Après avoir transformé Facebook en Meta, Mark Zuckerberg a eu une autre idée. Cette fois, et à travers un nouveau rapport, le PDG a fait connaître certains changements d’entreprise. Partant du principe « Meta, Metamates, moi », il a révélé qu’il souhaitait que les travailleurs de l’entreprise soient appelés « metamates ».

Il y a quelques jours, un journaliste senior de The Verge, Alex Health, a partagé sur Twitter les nouvelles valeurs par lesquelles Meta sera gouverné. En plus d’autres changements, Meta a l’intention que les « métamates » actuels se respectent et se tournent vers l’avenir.

Plus que cela, Zuckerberg a souligné l’importance pour les travailleurs de donner la priorité au bien-être de l’entreprise et à leurs intérêts, ainsi que la nécessité pour les « métamates » de vivre selon leurs valeurs. De plus, il entend se concentrer sur des objectifs à long terme et réaliser de « grandes choses ».

Dans le même reportage où il révèle le nom « metamates », le prochain directeur technique de Meta Andrew Bosworth a partagé son origine. Apparemment, le terme a été inventé par Douglas Hofstadter, un physicien populaire, et est apparu au hasard après avoir été approché par un employé. L’inspiration peut provenir du terme « compagnons de bord », associé aux travailleurs sur les navires.

Comme d’habitude, Twitter a déjà réagi aux « métamates » de Meta et, à mesure que NDTV avançait, un utilisateur a déclaré qu’il pensait que le terme n’avait été adopté que pour détourner l’attention des problèmes auxquels l’entreprise est actuellement confrontée.

