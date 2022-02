Trendcast #20 : Numérisation – expériences de deux mondes

Singapour est célèbre pour la première course nocturne de Formule 1, pour la grande roue Singapore Flyer et pour l’emblématique hôtel à trois piliers avec une planche de surf sur le toit, le Marina Bay Sands. Mais Singapour est aussi amoureux de la technologie. Les procédures administratives en ligne ne sont plus un problème majeur ici, les tables de restaurant peuvent être réservées en appuyant sur un bouton et transférer de l’argent à des amis est aussi simple que d’écrire un message WhatsApp.

Je suis là-bas pendant trois mois pour échapper à l’hiver gris allemand et pour écrire un guide de voyage alternatif sur le petit pays. Malheureusement, mon temps ici tire lentement à sa fin. Dans notre Trendcast #20, j’ai parlé à Daniel de ce qui différencie Singapour de l’Allemagne en matière de technologie.

Des mesures contre Corona ? Tout dans une seule application

Résumé du casting et complété par quelques mots-clés qui n’ont pas fait partie de l’émission :

Singapour a conçu les mesures contre Covid 19. L’application TraceTogether est le pendant de l’application allemande d’avertissement Corona – complétée par une fonction d’entrée sécurisée. Avant d’entrer dans un magasin, un restaurant ou un bâtiment public, vous vous enregistrez à l’aide de l’application dans laquelle le certificat de vaccination est stocké. Incidemment, l’application vous accueille lorsque vous la démarrez pour la première fois avec un « Avec amour, pour les citoyens de Singapour ».

L’application d’avertissement Corona de Singapour respire l’amour.

La recherche des contacts via l’application fonctionne si bien qu’à Singapour, l’État rend compte aux citoyens et non l’inverse si une infection corona est probable et que l’auto-isolement est donc nécessaire. Vous savez comment cela fonctionne souvent dans de nombreux districts en Allemagne – ou vous ne savez tout simplement pas exactement. Dans de nombreux cercles, vous devez appeler le service de santé complètement débordé, où personne ne répond ou personne ne se sent responsable. Dans d’autres cercles, c’est complètement différent.

Bien qu’il n’y ait aucune exigence de vaccination dans la république constitutionnelle à parti unique, Singapour a rendu très difficile pour les gens d’échapper à la vaccination. Il est recommandé à tous les citoyens à partir de 5 ans, y compris les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées. Sans double (et bientôt triple) vaccination, l’accès à un emploi est pratiquement impossible. Plus de 98% des Singapouriens vaccinables de plus de 18 ans qui se trouvent actuellement dans le pays sont désormais vaccinés. Il y a encore de légers résidus dans le groupe de population plus jeune, pour qui la vaccination n’est pas recommandée depuis si longtemps.

Contrairement à l’Allemagne, les Singapouriens s’inscrivent pour les vaccinations via un uniforme Système d’inscription en ligne. Quiconque n’a pas peur du vaccin Moderna peut simplement se rendre dans l’un des centres de vaccination de l’État sans rendez-vous.

Singapour aime la technologie. Il n’est donc pas surprenant que les premiers robots soient en mouvement ici.

D’autres prises de rendez-vous sont également très simples à Singapour, comme faire une réservation dans un restaurant. De nombreuses localités ont leurs propres services ou des services tiers comme Chope intégrés dans leur profil Google Maps. Sélectionnez le restaurant sur les cartes, appelez la réservation, sélectionnez le jour et l’heure – c’est fait.

Prenez, une application pour presque tout

Les services de livraison sont également en plein essor à Singapour, et pas seulement depuis la pandémie. Le plus populaire et le plus polyvalent est Grab, qui est en quelque sorte un croisement entre un Uber et un héros de la livraison. Les Singapouriens aiment utiliser le service comme substitut de taxi, en commandant une voiture à n’importe quel endroit et en donnant le prix exact avant le voyage. Il n’y a alors pas de surprises et pas d’agitation avec de l’argent ou une carte après le voyage – il a déjà été payé via l’application.

Ces opportunités existent également dans d’autres pays. Mais Grab va encore plus loin. Il est possible de charger de l’argent sur le compte et de l’utiliser pour payer dans n’importe quel magasin. Donc une sorte de monnaie propre : Grab Pay. Les points de collecte sont également populaires ici, de sorte que le prochain voyage peut coûter 30% de moins.

PayNow fait du paiement mobile de petits montants un jeu d’enfant

En ce qui concerne l’argent privé, cependant, une autre option de paiement s’est rapidement imposée : PayNow. Ici, il vous suffit d’entrer un petit montant et n’importe quel numéro de téléphone à huit chiffres dans l’application (tous les numéros mobiles de Singapour ont huit chiffres) et le destinataire reçoit l’argent en quelques instants.

Mais les Singapouriens sont aussi très friands de technologie dans leur vie privée. Presque tout le monde porte un accessoire portable comme l’Apple Watch au poignet, souvent même plusieurs d’entre eux lorsqu’ils font du sport. Si je regarde les gens jouer sur leur téléphone portable dans le snack-bar, il n’est pas rare qu’ils utilisent les derniers smartphones et souvent les smartphones pliables Samsung pas vraiment bon marché avec lesquels ils sont actifs. Semblable à quand je vois des gens et leurs écouteurs sans fil dans le métro. Ici l’image des derniers AirPods de 3ème génération prévaut.

Innovations allemandes – 20 ans après Singapour

En parlant de métro : la société de services publics de ma ville natale de Bonn a été la première ville d’Allemagne à introduire un système qui vous permet de payer facilement votre trajet sans contact. Vous tenez une carte à puce au-dessus d’un lecteur lors de l’embarquement et vous recommencez lorsque vous redescendez.

Pourquoi est-ce que je mentionne cela ici? Car cela est possible à Singapour avec la carte EZ-Link depuis 20 (!) ans. En tant que cité-État, Singapour trouve souvent plus facile de simplement mettre en œuvre des choses. Néanmoins, ce décalage horaire est énorme et a aussi à voir avec le fait que les gens ici semblent en quelque sorte plus ouverts à la nouveauté.

Le nouvel Apple Store « flottant » à Marina Bay

Singapour ne se classe pas devant l’Allemagne à tous égards. Il est vrai que les habitants du petit pays recyclent maintenant assez vigoureusement, avec les orduresévitement mais ce n’est pas loin. Les visiteurs occidentaux sont parfois surpris que chaque achat soit scellé deux ou trois fois dans des sacs en plastique sans qu’on leur demande. Les cellules solaires sur les toits sont rarement vues à l’état ensoleillé (Singapour est presque sur l’équateur). Et les pistes cyclables le long des routes ? Vous le trouverez également aussi bon que jamais.

Les pistes cyclables se multiplient

Mais tout cela change lentement. Les magasins ne sont désormais tenus de distribuer des sacs en plastique que sur demande, et Singapour, avec l’Australie et l’Indonésie, construit de gigantesques fermes solaires destinées à couvrir une part importante des besoins énergétiques drastiques du pays à l’avenir. Et alors que de nombreux cyclistes à Singapour osent désormais descendre dans la rue, le gouvernement ouvre la première moitié d’une autoroute cyclable qui devrait pouvoir faire le tour de toute la ville d’ici quelques années.

Inutile de dire que tout ce qui brille à Singapour n’est pas non plus de l’or (où est-il ?). Mais il se passe beaucoup de choses dans la bonne direction ici, surtout en ce qui concerne les choses numériques. Il va presque sans dire que Singapour est aussi la Mecque des start-up.

Le pays vaut toujours le détour. Bien sûr, j’ai hâte de retourner en Allemagne, mais je pars en fait avec deux larmes dans les yeux – et pas seulement à cause de l’hiver gris allemand.