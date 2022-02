Le PDG d’Intel compare Xeon et AMD EPYC à un combat au couteau dans une cabine téléphonique

La rivalité entre Intel et AMD est de plus en plus notable, et à mesure que de nouveaux produits émergent, la lutte pour la puissance devient encore plus notable.

Mais maintenant, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a comparé sa ligne professionnelle Xeon à AMD EPYC comme étant un combat au couteau dans une cabine téléphonique. En revanche, l’exécutif reconnaît que le rival a grandi, mais réaffirme le leadership de son entreprise.

Intel reconnaît la montée en puissance d’AMD

Récemment, le PDG d’Intel a accordé une interview au site Bloomberg où il a fait quelques commentaires sur la rivalité entre sa société et AMD, notamment sur le marché des processeurs. Dans l’interview, Pat Gelsinger souligne et réaffirme le leadership d’Intel sur le segment des CPU, mais il reconnaît également la croissance du rival mené par Lisa Su dans ce domaine.

Mais Gelsinger a également comparé la gamme Intel Xeon à AMD EPYC, toutes deux destinées au secteur des serveurs professionnels. Dans cette comparaison, le PDG d’Intel a assimilé le différend entre les deux modèles à un « combat au couteau dans une cabine téléphonique« . Si on essaie de visualiser cette analogie, cela donne l’impression d’être un scénario sanglant et violent, cependant l’exécutif souligne que c’est Intel qui prend la tête du marché des processeurs.

De plus, Pat Gelsinger a également mentionné qu’après l’arrivée de la nouvelle génération de processeurs Intel Alder Lake de 12e génération, AMD apparaît dans le rétroviseur de sa société.

Ce n’est pas la première fois que le PDG d’Intel compare ses produits à ceux d’autres marques dans un sentiment de supériorité. À leur tour, nous voyons rarement des entreprises rivales répondre aux affirmations de Gelsinger.

Nous avons récemment montré qu’AMD a grandi et détient déjà 25,6% de part de marché des processeurs. Mais les 74,4% restants restent sous le contrôle d’Intel, qui mène donc seul. Reste à savoir si cette réalité perdurera ou si, dans quelques années, tout changera, notamment parce que la société de Lisa Su a désormais acquis Xilinx.

D’autre part, en fin de semaine, nous avons appris qu’AMD avait dépassé son rival pour la première fois en termes de valeur marchande, comme vous pouvez le lire dans l’actualité complète que nous laissons ci-dessous.