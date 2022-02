Sur Facebook les photos de profil n’ont plus de cadres personnalisés et c’est la faute au no vax

Facebook a supprimé la possibilité de créer des cadres personnalisés pour les photos de profil : les no vax les utilisaient pour diffuser des messages contre les vaccins Covid.

Un des cadres encore autorisés

Si vous avez aimé enrichir votre photo de profil Facebook avec les cadres que la plateforme mettait à disposition des utilisateurs, il y a une mauvaise nouvelle pour vous : l’entreprise a décidé de supprimer la fonction qui vous permettait d’en créer de nouveaux, empêchant tous de faire des cadres personnalisés au sein de Facebook. La décision est venue en réponse à une pratique de plus en plus répandue au sein de la communauté no vax, qui, en réponse aux limitations imposées aux messages diffusant des canulars sur les vaccins Covid, a bien pensé à utiliser des cadres personnalisés pour diffuser des messages dangereux.

Ainsi sur Facebook, des cadres personnalisés sont apparus qui portaient des phrases comme « Fanc** ou le vaccin » ou « je fais confiance à mon système immunitaire, pas au vaccin », des éléments qui se sont ensuite retrouvés dans les images de profil des no vaxes et ont donc échappé au système contrôle des informations que la plateforme a mises en place en pensant aux publications. D’où le revirement sur tous les cadres personnalisés, qui ne peuvent plus se faire. Cela ne signifie pas que les éléments graphiques vont complètement disparaître : Facebook a laissé à disposition certaines de ses propositions et les cadres réalisés par des organisations telles que l’OMS et l’UNICEF, dont celui qui dit « Je me suis fait vacciner ».

« Le 21 mars, seuls les cadres de certaines agences et organisations gouvernementales seront disponibles », a déclaré Facebook dans un communiqué. « Ce changement reflète notre travail continu pour aider les gens à exprimer leur soutien sur des questions importantes comme le vote et des informations fiables sur la santé. » Déjà à partir d’aujourd’hui, cependant, en faisant défiler l’écran des cadres disponibles sur Facebook, le choix est extrêmement limité à ceux faits par Facebook lui-même ou par l’OMS. Tous les autres ont complètement disparu. Au cours des derniers mois, la plate-forme avait déjà pris des mesures pour éliminer certains des cadres sans vax, mais il est évidemment impossible de frapper ces éléments individuellement. D’où le choix de bloquer complètement la création de cadres personnalisés.

