La preuve de la haute résistance du nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra est enfin arrivée

De toute la gamme de nouveaux smartphones présentés par Samsung, le Galaxy S22 Ultra est celui qui a le plus retenu l’attention. Il s’est notamment démarqué par ses arguments dans le domaine de la photographie et pour une grande partie de son matériel.

La qualité de la construction et la résistance que les matériaux utilisés offriront aux utilisateurs sont également évidentes. Cette résistance est maintenant devenue évidente avec les premiers tests effectués.

Comme d’habitude, lorsque de nouveaux smartphones apparaissent, des tests pour valider leur résistance apparaissent immédiatement sur Internet. Certains sont devenus des classiques pour leur fabrication, comme la chaîne YouTube PBKreviews, qui a désormais testé le Galaxy S22 Ultra de Samsung.

Lors du test d’endurance, ce smartphone a été immergé pendant une minute sans aucun problème, grâce à la protection IP68. Cela garantit une protection élevée dans ces conditions et empêche l’eau de pénétrer dans l’équipement.

En ce qui concerne la résistance aux rayures, le Galaxy S22 Ultra atteint les mêmes performances que le modèle le plus basique. Il avait des rayures au niveau 7 avec des marques plus profondes à 8, en utilisant l’échelle de dureté de Mohs. Des dommages similaires à l’écran au-dessus du lecteur d’empreintes digitales n’ont pas affecté la capacité biométrique.

Là où le Samsung Galaxy S22 Ultra a le moins bien réussi, c’est dans le test de chute, un autre modèle dans ces évaluations. Dans ce cas, des marques sur le corps du smartphone apparaissent immédiatement et après un certain temps, des marques sont visibles sur l’écran du Galaxy S22 Ultra.

Au fur et à mesure que les tests progressent, à mesure que la hauteur de chute augmente, les dégâts deviennent plus visibles. En particulier, l’écran commence à tomber en panne et présente des problèmes, cependant il reste fonctionnel, quelque chose de positif pour le résultat des tests de résistance et pour son évaluation.

C’est un excellent résultat pour le Galaxy S22 Ultra de Samsung, prouvant sa solidité et sa qualité de fabrication. La marque a investi de manière unique dans les matériaux de construction pour garantir la meilleure résistance et c’est maintenant prouvé et clairement évident.