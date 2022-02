Les fichiers de Google ont maintenant des filtres pour vous aider à trouver des applications que vous pouvez supprimer sur Android

Même si elle passe souvent inaperçue, l’application Fichiers de Google est l’une des plus utiles sur Android. Même s’il ne s’agit pas d’un explorateur de fichiers complet et avec ce qui est commun, il donne aux utilisateurs la liberté nécessaire pour gagner de l’espace.

Cette solution vient d’acquérir une nouveauté importante qui sera extrêmement utile pour ceux qui l’utilisent. Nous avons maintenant des filtres associés aux applications qui peuvent être utilisés pour supprimer celles dont le smartphone n’a pas besoin.

Plus de fonctionnalités dans Files by Google

Tous ceux qui connaissent et utilisent Files by Google savent à tout moment son utilité. Il s’agit d’un outil qui fait sentir sa présence sur plusieurs fronts, toujours associé aux fichiers Android et à ce que nous voulons en faire à l’intérieur du smartphone.

Au fil du temps, il a reçu des améliorations telles que le dossier sécurisé ou la possibilité de transmettre des fichiers de manière très simple. La dernière version a subi quelques améliorations qui sont apparemment passées inaperçues, mais qui sont extrêmement utiles.

Je ne sais pas quand cela a été ajouté, mais cela me semble nouveau. Files by Google affiche des puces dans la section « Applications » qui vous permettent de filtrer votre liste d’applications. Vous pouvez filtrer les applications volumineuses, les applications inutilisées et les jeux. Vous devez donner à l’application « l’accès à l’utilisation » pour que cela s’affiche. H/T @ panduu221 pic.twitter.com/jJqLY6Rf7Y – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 16 février 2022

Filtres pour trouver des applications à supprimer

On parle de nouveaux filtres qui sont désormais associés à la gestion des applications que propose Files by Google. Ceux-ci nous permettent de détecter les applications que nous voulons ou pouvons éliminer, selon les critères que nous voulons utiliser pour gérer notre smartphone Android.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, vous devez d’abord être sur l’onglet Recherche, puis choisir l’option Applications dans la zone Catégories. S’il vous est demandé de donner accès aux fichiers, en tant que nouvelle autorisation, celle-ci doit être acceptée.

Simple et utile à utiliser sur n’importe quel Android

Ils trouveront alors la liste des applications installées et les nouveaux filtres. Pour l’instant, il n’y en a que 3, nommés Big Apps, Unused Apps et Games. Vous pouvez utiliser ces filtres seuls ou ensemble, afin de trouver des applications qui peuvent être désinstallées. Ils ne peuvent être utilisés que sur ceux qui sont installés.

Les Fichiers de Google sont ainsi plus riches et encore plus utiles pour les utilisateurs d’Android. Vous pouvez gagner de l’espace en supprimant les applications que vous n’utilisez pas ou qui sont plus volumineuses, en utilisant simplement ces filtres prédéfinis que vous pouvez mélanger et assortir.