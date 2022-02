L'essence 98 a déjà atteint 2 euros ! Lundi il y a plus d'augmentations...

L’essence et le diesel devraient poursuivre leur hausse la semaine prochaine. Selon certaines informations, l’essence 98 avec additifs a même atteint deux euros le litre dans certaines stations-service du pays.

La semaine prochaine, les carburants remonteront, au Portugal, de 0,5 cents le litre en essence et diesel.

Il y a plus de 200 stations vendant 98 essences avec des additifs à plus de deux euros le litre

Selon le site maisgasolina.com, le prix moyen de vente au public de l’essence ordinaire 98 atteint aujourd’hui 1,915 euros le litre et celui de l’additif 2,018 euros, avec des sommets historiques de 1,915 et 2,019 euros le litre, respectivement.

Le même site précise que, selon son décompte, plus de 200 stations vendent de l’essence 98 avec des additifs au-dessus de deux euros le litre. Selon l’Entité nationale du secteur de l’énergie (ENSE), dans l’analyse des prix moyens de vente au public, relevés ce jour, celui de l’essence 98 avec additifs s’établissait à 1.994 euros le litre.

En novembre 2021, l’essence 98 (simple et additive) représentait un total des ventes de 2,74 millions de litres, pour un total de 97,91 millions de litres d’essence routière (95 et 98, simple et additive), ce qui représente environ 2,8 % du total.

En ce qui concerne l’essence simple 95, les prix de détail actuels, basés sur les prix de détail moyens enregistrés par les stations-service du Balcão Único da Energia, ont été fixés à 1,85 euros le litre, respectivement. .

Le diesel simple avait un prix moyen de vente au public de 1.718 euros le litre, selon l’ENSE.

Dans le bulletin hebdomadaire sur le carburant, envoyé jeudi, la Commission européenne (CE) a indiqué que « les prix de l’essence 95, du diesel, du mazout et du GPL continuent d’augmenter dans la plupart des pays ».