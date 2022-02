Vous aurez besoin de 8 Go de RAM et d’un SSD pour exécuter des applications Android sur Windows 11

Pourquoi c’est important : cette semaine, Microsoft a enfin commencé à déployer la prise en charge des applications Android sur Windows 11, mais les utilisateurs désireux de l’essayer voudront peut-être d’abord examiner la configuration système requise. Dans quelques domaines, ils sont sensiblement plus élevés que les exigences de Windows 11 lui-même.

Les utilisateurs attendaient la prise en charge annoncée de Windows 11 pour les applications Android depuis le lancement du système d’exploitation l’année dernière. La première prise en charge publique, bien que limitée, d’Android est intervenue dans la première mise à jour majeure de Windows 11 cette semaine, permettant aux utilisateurs américains d’exécuter plus de 1 000 applications à partir de l’Amazon AppStore ainsi que des fichiers APK téléchargés. Dans son guide d’installation d’applications Android, Microsoft répertorie un ensemble d’exigences système qui peuvent sembler exigeantes au premier abord, mais qui ont du sens si l’on considère l’environnement de conception.

Les trois exigences essentielles sont que les systèmes doivent disposer d’au moins 8 Go (mais idéalement 16 Go) de RAM, d’un disque SSD et de la virtualisation activée. Windows 11 n’a besoin que de 4 Go de RAM et fonctionnera sur des disques durs. Lorsque Microsoft a dévoilé le nouveau système d’exploitation pour la première fois, ses exigences les plus préoccupantes étaient des processeurs relativement récents.

Cependant, les applications Android n’ont pas été conçues pour les ordinateurs de bureau et ne fonctionnent pas nativement sur Windows 11. La virtualisation et l’émulation ont tendance à augmenter les exigences matérielles, expliquant probablement le besoin de 8 Go de RAM. Les applications Android sont également conçues pour fonctionner sur la mémoire flash, de sorte que les disques durs sont trop lents. Ces exigences ressemblent également à celles de la version bêta du jeu Android Windows 11 de Google.