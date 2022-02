L’arrêt de la 3G d’AT&T la semaine prochaine n’affectera pas seulement les anciens téléphones

Pourquoi c’est important : Depuis environ un an, il y a eu des avertissements sur les appareils qui pourraient être laissés pour compte lorsque les principaux opérateurs de téléphonie mobile ont fermé leurs réseaux 3G cette année. Le coucher du soleil AT&T 3G est dans quelques jours, et un groupe représentant les sociétés d’alarme dit qu’il a besoin de plus de temps pour se mettre à niveau.

Le 22 février, AT&T prévoit de fermer le livre sur la 3G pour faire place à la mise à niveau vers la 5G. Il dit avoir donné aux entreprises et aux consommateurs qui comptent sur leurs réseaux un préavis de trois ans à ce sujet, mais le Comité des communications de l’industrie de l’alarme (AICC) souhaite une prolongation.

Dans un dossier déposé auprès de la FCC plus tôt ce mois-ci, l’organisation de communication Public Knowledge a affirmé que des facteurs tels que la pandémie mondiale et la pénurie de semi-conducteurs ont introduit des difficultés dans la mise à niveau de la 3G. Dans un dossier de la FCC du début de cette semaine, AT&T souligne que la société d’alarme ADT a déjà mis à niveau presque tous ses systèmes 3G.

Les systèmes d’alarme ne sont qu’un des domaines confrontés à des problèmes depuis la fin de la 3G. Les systèmes d’urgence embarqués comme OnStar doivent émettre des mises à jour en direct ou matérielles dans certaines voitures plus anciennes. L’été dernier, Amazon a également averti que les anciens Kindle qui utilisaient la 2G et la 3G pourraient perdre l’accès à Internet.

Avec AT&T, T-Mobile fermera son réseau 3G fin mars, et Verizon suivra à la fin de l’année.