Windows 11 publiera très bientôt un nouveau mode Ne pas déranger et Focus

Tous les systèmes d’exploitation ont un mode Ne pas déranger pour faire taire toutes les notifications et éviter les interruptions. Windows avait une fonctionnalité similaire appelée Focus Assist. Maintenant, Microsoft a décidé de diviser ce mode en deux nouvelles fonctionnalités indépendantes : Ne pas déranger et Focus.

Ne pas déranger dans Windows 11 : désactiver les notifications en un clic

Dans la dernière version du programme Insider, version 22557, Microsoft a divisé la fonctionnalité Focus Assist en deux fonctionnalités distinctes. Le premier est un mode Ne pas déranger, que l’on retrouve assez similaire à des plateformes comme Android ou iOS. En accédant simplement au panneau de notification et en cliquant sur la cloche, nous pouvons faire taire toutes les notifications de manière très simple.

Focus dans Windows 11 : un nouveau mode de focus qui s’intègre à Clock

Dans cette dernière version, il nous apporte également une fonction qui était déjà intégrée à Windows 11 lors de son lancement initial via les sessions Focus de l’application Clock. Désormais, cette nouvelle fonction est intégrée à Windows et nous permet d’établir une session de concentration beaucoup plus facilement depuis le centre de notification.

Cette nouvelle fonctionnalité, appelée Focus, étend la fonctionnalité des sessions de focus dans l’application Horloge, vous permettant de désactiver toutes les notifications et les numéros de notification dans les applications pendant l’exécution d’une session de focus. Et à son tour, nous pouvons personnaliser le mode de concentration comme nous le pouvons avec de la musique sur Spotify ou des tâches en attente sur Microsoft To-Do.