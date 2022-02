La voiture électrique Faraday Future FF91 arrive enfin pour concurrencer Tesla

Faraday Future est née en 2014 et on a commencé à en entendre parler comme de la marque qui « combattrait » le marché repris par Tesla. Autrement dit, les voitures électriques de Faraday ont été conçues pour remplir un segment de l’électricité où Tesla dominait et continue de dominer. Cependant, l’entreprise d’Elon Musk s’est développée et cette marque basée à Los Angeles, en Californie, ne fait que maintenant mettre ses véhicules entre les mains des clients.

L’annonce, faite via Twitter, fixe la date de sortie au mercredi 23 février prochain. Comme mentionné, la voiture n’a plus besoin que de « validations et certifications techniques finales » pour passer à l’assemblage.

Faraday Future FF91 arrivera sur le marché en 2022

Dans l’industrie automobile, «l’intention de production» fait généralement référence aux véhicules construits selon les mêmes spécifications que les modèles de production avant le début de la production réelle. Certaines « validations et certifications techniques finales » doivent encore avoir lieu avant que la marque ne commence réellement à produire pour livrer des véhicules électriques à ses clients.

Selon les déclarations de la société faites la semaine dernière, la production du FF91 devrait commencer plus tard cette année dans son usine de Hanford, en Californie. Faraday a commencé à travailler pour convertir cette ancienne usine de pneus Pirelli en une usine d’assemblage, après avoir abandonné les plans d’une nouvelle usine à North Las Vegas, Nevada.

Le FF91 a été dévoilé comme ce que Faraday a appelé une forme de production en janvier 2017, et la société a lancé le premier FF91 de pré-production depuis son usine de Hanford à l’été 2018. À l’époque, Faraday avait annoncé qu’il prévoyait de livrer ses premiers véhicules à clients le plus tôt possible, toujours en décembre de cette année-là.

Des difficultés financières ont par la suite bloqué les progrès, mais Faraday a obtenu un nouveau financement l’année dernière de la société chinoise Geely, ainsi qu’un accord SPAC qui a vu les actions de la société commencer à se négocier sur le Nasdaq.

Bien qu’il ne soit pas encore prêt à livrer les crossovers FF91 aux clients, Faraday prévoit de produire un deuxième modèle appelé FF81. La semaine dernière, la société a annoncé un accord avec le fournisseur de pièces automobiles sud-coréen Myoung Shin pour construire le FF81 dans l’ancienne usine General Motors de Gunsan, en Corée du Sud, à partir de 2024.

Le FF81 devrait être un modèle à volume plus élevé avec un prix inférieur à celui du FF91, qui devrait commencer dans la gamme à six chiffres.