Quel transport a la plus faible empreinte carbone ?

Les gens semblent de plus en plus conscients de l’impact que leurs choix peuvent avoir sur l’environnement. En matière de transport, la solution largement évoquée est l’électrification des options, après avoir envisagé l’usage du vélo ou de la marche.

Cependant, est-ce vraiment l’option avec la plus petite empreinte carbone ? Comprenons!

D’une manière générale, les transports représentent un pourcentage important des émissions, totalisant un bilan carbone inquiétant. Considérant que les gouvernements et les personnes elles-mêmes seront apparemment plus conscientes de l’impact que leurs choix quotidiens peuvent avoir sur l’environnement, la considération lors du choix du moyen de transport à utiliser dans un déplacement deviendra habituelle.

Cette pondération devrait résulter de la collecte d’informations, qui indiqueront aux individus quel moyen de transport a l’empreinte carbone la plus faible, en fonction du trajet qu’ils envisagent d’effectuer – qu’il s’agisse d’un trajet quotidien, ou d’un trajet plus long, de loisir ou d’agrément. travail.

L’infographie ci-dessous illustre l’empreinte carbone de chaque transport par passager-kilomètre, sur la base des données du document sur la méthodologie des gaz à effet de serre du gouvernement britannique.

Il convient de noter que les étiquettes d’origine sont spécifiquement liées au Royaume-Uni, c’est pourquoi Visual Capitalism en a modifié certaines pour les adapter au contexte international.

Quel est le moyen de transport le plus écologique ?

Il est toujours préférable de marcher ou d’opter pour un vélo. Cependant, et au cas où cela ne serait pas possible, renseignez-vous sur les moyens de transport qui ont l’empreinte carbone la plus faible. Notez que cela se mesure en grammes de gaz émis par personne parcourant un kilomètre. Cette mesure comprend le dioxyde de carbone ainsi que d’autres gaz à effet de serre.

Moyens de transport Émissions de CO2 par personne et par km vol court 255g Voiture moyenne (essence) 192g Voiture moyenne (diesel) 171g vol moyen 156g vol long courrier 150g bus 105g moto moyenne 103g Voiture à essence (2 passagers) 96g véhicule électrique moyen 53g trains nationaux 41g traversier 19g trains internationaux 6g

Cependant, prendre un vol court ou conduire seul sont les modes de déplacement les plus émetteurs de dioxyde de carbone. Cependant, si vous ajoutez un passager à votre voiture, cela réduit les émissions et rend la conduite plus efficace.

Dans le cas des vols, leurs émissions dépendent largement de la durée du voyage. Par exemple, les vols domestiques courts, qui peuvent avoir lieu à l’intérieur d’un pays européen, ont une empreinte carbone individuelle plus élevée. En revanche, les vols moyens, qui incluent les trajets internationaux pouvant avoir lieu entre les pays européens, ont une empreinte carbone nettement inférieure. Cependant, les vols longs, plus de 3 700 kilomètres, ont une empreinte carbone par personne encore plus faible.

Comment choisir lequel utiliser ?

Sur les moyennes et longues distances, lorsque cela est possible, l’option la plus écologique sera l’utilisation du train. En revanche, pour les trajets intérieurs, la meilleure option sera de conduire une voiture, au lieu de prendre l’avion. Dans ce cas, si vous pouvez diviser le voyage, en incluant plus de passagers, c’est encore mieux.

Cela dit, considérez que la taille de chaque pays varie et, par conséquent, vous devez tenir compte de la distance totale, ainsi que des options disponibles. En d’autres termes, un vol intérieur opéré aux États-Unis peut être très différent d’un vol opéré au Portugal. De plus, l’option du train peut ne pas être viable. Évaluez vos options et, dans la mesure du possible, choisissez celle qui est la plus bénéfique pour l’environnement.

