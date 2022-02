Avec la disparition des cookies, les entreprises en pleine croissance adoptent des stratégies de données propriétaires

Un rapport du cabinet de conseil Deloitte a identifié que les marques en pleine croissance investissent dans la collecte de leurs propres données pour le marketing prédictif, les médias programmatiques et l’optimisation dynamique du contenu.

Ainsi, avec la fin des cookies, 61 % des entreprises à la croissance la plus rapide adoptent des stratégies de données propriétaires.

La décision de Google de mettre fin aux cookies tiers fin 2023 a accéléré la course vers une stratégie de données de première partie. Jusque-là, l’enquête Adobe Digital Trends 2021 indiquait que seulement 37 % des entreprises seraient « très préparées » pour un monde sans cookies tiers. Pourtant, le scénario semble avoir changé : le rapport « 2022 Global Marketing Trends », du cabinet de conseil Deloitte, a constaté qu’environ 61 % des entreprises en expansion, c’est-à-dire à forte croissance, anticipent et migrent déjà pour la première fois. stratégies de données des partis.

Le rapport, qui a interrogé 1 099 dirigeants mondiaux, révèle que les entreprises ont utilisé les données collectées principalement pour l’optimisation de contenu dynamique, les médias programmatiques, le marketing prédictif, le contenu personnalisé et l’optimisation des e-mails.

L’expérience hybride, qui intègre les environnements physiques et numériques, est également mise en avant dans le rapport, comme un pari des dirigeants pour offrir une plus grande personnalisation. L’étude souligne également que la prolifération des canaux nécessitera une plateforme de données client (CDP), une infrastructure de données capable de fédérer les informations des différents points de contact, pour un parcours client cohérent.

Selon la responsable de compte senior d’E-goi Digital Solutions, Andreia Botelho, le CDP est capable de traiter des millions de lignes d’informations en moins de 5 secondes.

C’est une technologie qui parvient à éliminer les goulots d’étranglement potentiels dans la communication avec le client, en fournissant une vue à 360°, complète et précise, avec l’intégration de différentes sources d’information (CRM, POS, Helpdesk) et la réunion de données de différents contextes, à la fois en ligne, comme hors ligne. Il génère des informations telles que le profil et la fréquence d’achat, les catégories d’intérêt, le ticket moyen, entre autres données.

Dans un scénario de données de première partie, le responsable de compte indique que la plateforme de données client permet de personnaliser le parcours client, d’envoyer le bon message, via le canal le plus pratique et de manière automatisée.

L’information peut être modélisée sur la base de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, pour créer des flux de communication multicanaux capables d’augmenter la conversion et la fidélité. Ces informations sont également disponibles en temps réel pour les collaborateurs au moment du service, que ce soit en magasin, par chat ou par téléphone, pour assurer le meilleur service client.

Andreia Botelho explique.