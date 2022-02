L’explorateur de fichiers bénéficiera de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11

La longévité de Windows en tant que système d’exploitation en a fait l’option la plus utilisée au monde. Cependant, il a aussi des problèmes tout aussi vivaces. L’un d’eux est l’explorateur de fichiers. Cela nous accompagne depuis les premières versions de Windows et dans Windows 11 cela réclame une rénovation, à la fois esthétique et fonctionnelle (on veut les onglets !).

Cette dernière fonction devra attendre mais dans le dernier Build Dev du programme Windows Insider nous avons d’autres nouvelles options très intéressantes. Voyons tout ce qui a été incorporé.

Vous pouvez maintenant épingler des fichiers et avoir des informations OneDrive dans l’Explorateur de fichiers

Avec la dernière mise à jour, ils se sont concentrés sur deux domaines d’amélioration. D’une part, dans la section Accès rapide. Dans cette section, nous pourrions voir les derniers fichiers et nous pourrions également épingler les dossiers que nous utilisons le plus. La principale nouveauté est que maintenant nous pouvons également ancrer des fichiers. Un autre avantage est que les fichiers épinglés sont synchronisés avec notre compte Microsoft et seront disponibles sur tous nos appareils et dans Office Online. Un grand avantage pour tirer le meilleur parti de l’Explorer.

L’autre point à souligner est justement une plus grande intégration avec OneDrive. L’intégration avec le stockage cloud de Microsoft est déjà très bonne et maintenant elle gagne un peu plus avec un accès dans le coin supérieur droit. Cela nous montrera le stockage que nous avons utilisé jusqu’à présent et un accès rapide aux fonctions OneDrive.

Le retour d’une fonction perdue

De plus, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, nous pouvons maintenant voir un aperçu du contenu des dossiers avant d’y accéder, une fonction que nous apprécions auparavant et que nous avions perdue avec la refonte partielle de l’explorateur dans Windows 11.

Pour le moment, il semble que Microsoft ne souhaite pas intégrer les onglets souhaités dans l’explorateur de fichiers. Cela aurait été une excellente solution pour toutes les personnes qui en font un usage intensif. Nous verrons si dans les futures versions de Windows 11, nous voyons des améliorations à cet égard dans l’Explorateur de fichiers ou c’est tout pour les mois à venir.