YouTube cherche de nouvelles façons d’empêcher la désinformation de se propager en ligne

Dans le contexte : les 22,8 milliards de visiteurs de YouTube par mois en font le site Web le plus populaire au monde derrière Google.com, ce qui en fait un service si attrayant pour ceux qui diffusent des informations erronées. C’est quelque chose que le site appartenant à Google a longtemps essayé de combattre, et il fait maintenant un effort renouvelé pour arrêter ces récits.

Neal Mohan, directeur des produits chez YouTube, a écrit un article détaillé sur la lutte contre la désinformation sur le service. Il se concentre sur trois domaines, dont le premier consiste à arrêter ces vidéos avant qu’elles ne deviennent virales. Il classe les théories du complot telles que les affirmations que la 5G a causé la propagation du coronavirus comme un exemple de contenu qui enfreint ses directives, mais certains nouveaux récits sont trop récents pour être capturés par les systèmes de l’entreprise. En tant que tel, YouTube « exploitera un mélange encore plus ciblé de classificateurs, de mots-clés dans d’autres langues et d’informations provenant d’analystes régionaux pour identifier les récits que notre principal classificateur ne capte pas ».

Les quatre R de la responsabilité de YouTube

Le deuxième sujet de préoccupation est le partage d’informations erronées entre les plateformes. YouTube dit avoir réduit le nombre de recommandations qu’il fait pour les vidéos « limites » qui ne justifient pas tout à fait la suppression, mais celles-ci sont souvent promues sur d’autres sites avec des liens et des intégrations. La société a envisagé de supprimer le bouton de partage ou de désactiver les liens pour ces vidéos, mais craint que cela n’aille trop loin et ne restreigne les libertés des téléspectateurs. Il envisage également un avertissement interstitiel indiquant que le clip peut contenir des informations erronées.

Enfin, YouTube cherche à mieux lutter contre la désinformation dans des langues autres que l’anglais. Il note que ce qui est considéré comme un contenu limite varie dans chaque pays. Une option consiste à s’associer à des organisations non gouvernementales pour mieux comprendre la désinformation régionale et locale.

Comme pour toutes les plateformes Internet, YouTube doit faire la distinction entre interdire tout ce qu’il considère comme nuisible et étendre sa portée au point d’être accusé de censure. « Nous devons faire attention à équilibrer la limitation de la propagation de fausses informations potentiellement nuisibles, tout en laissant un espace de discussion et d’éducation sur des sujets sensibles et controversés », a déclaré Mohan.