Les utilisateurs de Windows 11 Pro auront bientôt besoin d’un compte Microsoft lors de la configuration initiale, le dernier aperçu ajoute des tonnes de fonctionnalités

Vue d’ensemble : Microsoft semble passer à la vitesse supérieure avec les mises à jour de Windows 11, après une multitude de nouvelles fonctionnalités dans le dernier aperçu d’Insider. Cependant, ce que la plupart des utilisateurs de PC voudront savoir avec la version 22557, c’est que Microsoft a également ajouté une nouvelle obligation de s’inscrire avec un MSA (compte Microsoft) lors de la configuration initiale de l’appareil (OOBE) pour Windows 11 Home et Pro. Auparavant, cette dernière version, plus chère, permettait aux utilisateurs de créer un compte local tout en étant hors ligne, mais Microsoft affirme que même l’utilisation personnelle du système d’exploitation sera soumise à ces exigences à l’avenir.

Il est important de noter que toutes les décisions prises par Microsoft dans une version Insider ne se retrouvent pas dans une version officielle de Windows, mais l’exigence d’une connexion Internet et d’un MSA lors de l’installation initiale semble tout à fait susceptible d’être livrée dans le cadre d’une future mise à jour. Cela signifie que les premières installations de Windows 11 auront moins de boutons « Ignorer pour l’instant » à l’avenir, ou probablement pas du tout.

Bien que le déménagement perturbera probablement de nombreux flux de travail d’administration informatique, en particulier lors des déploiements de flotte avec Windows 11, même les utilisateurs personnels ont leurs raisons de ne pas vouloir s’inscrire avec un compte Microsoft lors de l’installation de Windows.

Microsoft resserrant l’étau autour de Windows 11 pourrait obliger les utilisateurs à opter pour une version plus ancienne, ou peut-être à rechercher des alternatives

Bien que des fonctionnalités telles que la synchronisation entre appareils, trouver mon appareil, l’accès au Windows Store et au stockage OneDrive ne soient possibles qu’avec un MSA, les préoccupations concernant la collecte de données, la confidentialité et le fait d’être lié à l’écosystème de Microsoft sont parmi les principales raisons pour lesquelles certains utilisateurs préfèrent aller avec un compte local.

Il est également plus pratique de configurer un PC avec un compte local si vous le faites pour un membre de votre famille, si vous donnez/vendez votre machine à un autre utilisateur ou si vous n’avez tout simplement pas accès à Internet. Microsoft n’a pas précisé quand cette exigence sera mise en ligne dans une version officielle, mais il a noté que les vols ultérieurs de Windows 11 Insider après la sortie de la version préliminaire 22557 pourraient nécessiter un MSA.

La dernière version ajoute des dossiers au menu Démarrer, un gestionnaire de tâches repensé, des aperçus de dossiers sous l’explorateur de fichiers et une intégration Outlook plus approfondie

Avec cette dernière version, le système d’exploitation a également reçu de nombreuses fonctionnalités nouvelles et récurrentes telles que la possibilité de créer des dossiers dans le menu Démarrer (sous les applications épinglées), les modes de mise au point et ne pas déranger et les sous-titres en direct. Le gestionnaire de tâches actualisé et sans onglet est également là, avec son thème sombre et un nouveau « mode d’efficacité » qui permet aux utilisateurs de limiter la consommation d’un processus gourmand en énergie pour une réactivité et une efficacité énergétique améliorées.

De plus, l’explorateur de fichiers a reçu quelques modifications avec l’intégration de OneDrive, l’ajout d’aperçus de dossiers et un panneau d’accès rapide amélioré qui peut désormais également lister/épingler des fichiers, en plus des dossiers. Les utilisateurs d’Outlook, quant à eux, peuvent désormais composer instantanément un e-mail à partir de la fenêtre de partage de fichiers.

Les valeurs par défaut pour Veille et Écran éteint ont été modifiées pour réduire la consommation d’énergie, et il y a une nouvelle icône de chargement et de diffusion de la batterie dans la barre des tâches

D’autres améliorations de l’interface utilisateur/UX incluent de nouveaux gestes tactiles, un comportement et des menus de rotation d’écran plus réactifs, de meilleures dispositions d’accrochage et des animations de transition, ainsi qu’une visionneuse de tâches améliorée (Alt+Tab). La convivialité de la barre des tâches a également été améliorée grâce à la fonction de glisser-déposer indispensable qui accompagne de nouveaux indicateurs visuels.

Une autre fonctionnalité très demandée est l’application d’étalonnage HDR de Xbox, qui, selon Microsoft, sera bientôt disponible sur Windows. Il existe également une nouvelle fonctionnalité « Optimisations » dans cette version qui vise à améliorer la latence et à activer le HDR automatique et le taux de rafraîchissement variable (VRR) pour les jeux fenêtrés.

De plus, les résultats de la recherche Windows devraient désormais apparaître plus rapidement et plus précisément. La version comprend également plusieurs modifications mineures pour l’application Paramètres et une sécurité réseau améliorée avec l’exigence d’au moins une connexion WPA2 (TKIP et WEP ne seront pas autorisés). Il existe également de nombreux correctifs dans le dernier aperçu concernant les paramètres, la barre des tâches, l’explorateur de fichiers, la saisie et la mise en réseau, entre autres composants, comme détaillé dans le blog officiel de Microsoft.