Maintenant, sur WhatsApp, l’audio ne s’arrête pas si vous passez à un autre chat

WhatsApp met la mise à jour 22.4.75 à la disposition de tous les utilisateurs Android et iOS. Cette mise à jour rend possible une grande commodité : les messages audio ne s’arrêtent plus lorsque vous entrez dans une autre conversation.

Après une phase expérimentale d’un mois, WhatsApp met la mise à jour 22.4.75 à la disposition de tous les utilisateurs Android et iOS. Cette mise à jour permet une grande commodité : les messages audio ne s’arrêtent plus lorsque vous quittez la conversation pour en ouvrir une autre. La nouvelle fonctionnalité est pratique lorsque vous écoutez des notes audio particulièrement longues mais que vous souhaitez continuer à discuter avec d’autres contacts.

WhatsApp a également annoncé d’autres options intelligentes. Ceux-ci incluent la possibilité de mettre en pause et de reprendre les enregistrements de notes vocales. De plus, il sera possible de réécouter votre message audio avant de l’envoyer. A tout cela s’ajoutent les réactions aux messages. Ces nouvelles fonctionnalités ne sont actuellement disponibles que dans la version bêta de WhatsApp. Cependant, il est possible de devenir bêta-testeur. Sur Android, sélectionnez simplement l’option « devenir bêta-testeur » sur la page Google Market. Sur les appareils iOS, la question devient plus complexe, car elle nécessite une procédure spécifique, signalée sur le site officiel d’Apple.

Cette évolution de WhatsApp, qui rapproche l’appli de concurrents qui permettaient déjà depuis un certain temps des options similaires voire améliorées (voir Telegram), s’inscrit dans la série d’initiatives entreprises par Meta, le géant technologique de Mark Zuckerberg qui est actuellement en une phase de rebranding et de nouvelles. À partir de Messenger, les audios peuvent durer 30 minutes et non plus une minute. Après 15 ans, Facebook change le nom du « News Feed » en un simple « Feed », pour s’affranchir de toute implication politique. Même le personnel de Meta a vu un changement de nom en « Metamates », un mot qui apparaît dans le nouveau slogan de l’entreprise : « Meta, Metamates, Me ». Instagram, quant à lui, teste des abonnements payants avec certains influenceurs sportifs américains, ainsi que le bouton « J’aime » pour les histoires sans avoir besoin d’envoyer un DM.

Plus d’une minute : les audios de Messenger durent désormais une demi-heure

Une série de petites révolutions pour les différentes applications de l’écosystème Meta, visant à gagner l’opinion publique suite aux nombreuses critiques liées à une politique de confidentialité opaque, au traçage des données et à la désinformation. Sans surprise, ces dernières semaines, Facebook a enregistré pour la première fois une perte d’un million d’utilisateurs. Il y a donc dans les plans de Zuckerberg un nettoyage de l’image, notamment au regard du Métavers. « Nous sommes désormais une entreprise distribuée. Nous avons une communauté mondiale et un impact considérable. Nous sommes une entreprise métaverse, construisant l’avenir des réseaux sociaux », a déclaré le PDG de Meta. « C’est le bon moment pour mettre à jour nos valeurs et notre système d’exploitation culturel. »