Il existe déjà plus de 500 jeux compatibles pour la console Steam Deck

Le compte à rebours a commencé et nous aurons bientôt la nouvelle console de Valve sur les étagères. Le Steam Deck tant attendu a déjà retenu l’attention des consommateurs et beaucoup attendent avec impatience d’avoir l’équipement en main.

Quant aux jeux, il y a maintenant plus de nouvelles qui indiquent qu’il existe déjà plus de 500 jeux compatibles avec cette nouvelle console.

Steam Deck compte déjà plus de 500 jeux compatibles

L’arrivée du Steam Deck ne tarde pas. L’équipement sera officiellement lancé le 25 février et arrivera entre les mains des acheteurs le lundi 28 suivant.

L’un des points forts de cette console est le fait qu’elle permet aux joueurs de jouer aux titres disponibles sur la plateforme Steam n’importe où avec le Steam Deck. Mais il y a beaucoup plus de nouvelles que le créateur Valve a préparées pour les joueurs.

En ce qui concerne les jeux, il n’y a pas longtemps, nous avons confirmé qu’il y avait déjà plus de 240 jeux vérifiés. Cependant, en moins de 10 jours, nous savons qu’il existe désormais 309 jeux vérifiés. De plus, ajouté aux quelque 211 titres « jouables », cela donne 520 jeux compatibles qui sont immédiatement disponibles pour être joués dès que la console arrive sur le marché.

La liste des jeux vérifiés pour la nouvelle console de Valve peut être consultée ici. Et parmi les jeux vérifiés, nous avons des noms comme Bayonetta, Dark Souls II et III, Stardew Valley, Portal, des jeux de la ligne Final Fantasy et de nombreux autres titres. À leur tour, dans les jeux jouables, les joueurs peuvent compter, par exemple, sur Grand Theft Auto V de Rockstar et Slime Rancher de Monomi Park.

La différence entre les jeux vérifiés et « jouables » est que les premiers peuvent parfaitement fonctionner sur le Steam Deck, tandis que les autres sont compatibles mais peuvent avoir quelques problèmes.

De cette façon, l’arrivée de la nouvelle console est alors attendue avec impatience pour que toutes les nouveautés et les tests soient publiés.