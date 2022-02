Le vice-président de Berkshire Hathaway appelle la crypto "maladie vénérienne," dit qu’il devrait être interdit

Une patate chaude : la plupart des gens sont dans l’un des trois camps en matière de crypto-monnaie : l’aimer, ne pas l’aimer ou indifférent à tout le concept de monnaie numérique. L’investisseur milliardaire et vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, semble avoir une catégorie à lui tout seul – il la méprise avec passion.

S’exprimant lors d’une assemblée des actionnaires de la chaîne de journaux basée à Los Angeles Daily Journal Corp., Munger a déclaré que la crypto n’était utile que pour l’extorsion, les enlèvements et l’évasion fiscale, la qualifiant de « au-delà du mépris ».

Au cas où quelqu’un ne serait toujours pas sûr de ce qu’il ressent, Munger a ajouté qu’il souhaitait que la crypto soit interdite immédiatement et a félicité la Chine pour l’avoir interdite. «Je n’ai certainement pas investi dans la cryptomonnaie. Je suis fier du fait que je l’ai évité. C’est comme une maladie vénérienne », a ajouté Munger.

Munger a fait connaître ses sentiments sur la cryptomonnaie dans le passé. « Je déteste le succès du bitcoin », a-t-il déclaré l’année dernière. « Je pense que tout ce putain de développement est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation. »

Malgré sa répugnance apparente, Munger a déclaré qu’il n’était pas complètement opposé au lancement par la Réserve fédérale américaine de sa propre monnaie numérique. « La Réserve fédérale pourrait avoir une monnaie si elle en veut une […] nous avons déjà une monnaie numérique, ça s’appelle un compte bancaire. Les banques sont toutes intégrées au système de la Réserve fédérale.

Munger a également parlé de l’engouement pour les actions GameStop en 2021. « La grande compression à court terme de GameStop était un excès misérable, certainement le bitcoin était un excès misérable », a-t-il déclaré. Munger a ajouté qu’il imposerait une taxe sur les gains à court terme réalisés dans le marché boursier, décourageant ainsi une « spéculation » similaire et réduisant la liquidité du marché.

On dit souvent que les anciennes générations de millionnaires et de milliardaires, comme Bill Gates, sont moins disposées à adopter la cryptomonnaie que leurs homologues plus jeunes. Illustrant peut-être cette affirmation, le fait que Munger, 98 ans, est né la même année que Lénine est mort et que l’Empire ottoman a pris fin, et son patron de 91 ans, Warren Buffet, a un jour qualifié Bitcoin de « mort aux rats au carré ».

Quand Munger est né en 1924… .. Lénine est mort

.. la fin de l’empire ottoman

.. Disney a créé le premier dessin animé

.. IBM a été fondée dans l’État de New York

.. le président américain a diffusé une émission de radio pour la première fois Mais bien sûr, écoutons-le parler de #Bitcoins – CR1337 (@ cryptonator1337) 16 février 2022

Bien que la paire semble détester la crypto, cela n’a pas empêché Berkshire Hathaway d’acheter pour 1 milliard de dollars d’actions de Nubank, la plus grande banque fintech du Brésil, qui est populaire parmi les investisseurs en crypto au sein de la nation sud-américaine, rapporte Cointelegraph.

Crédit image : Rodnae Productions