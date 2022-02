Nous avons testé Windows 11 Build 22557 et toutes ses nouvelles fonctionnalités

Il y a des occasions qui en valent la peine et c’est ce qui se passe avec la dernière version du programme Windows Insider. La build 22557 intègre d’innombrables nouvelles fonctionnalités, certaines aussi populaires que l’option glisser sur la barre des tâches. Cette fois, nous vous montrons en vidéo, pour ceux qui ne s’aventurent pas à mettre à jour, à quoi ressemblent ces nouvelles fonctionnalités dans Windows 11.

Nous avons testé en détail le Build 22557 de Windows 11 et ses nouveautés

Le manque d’habitude nous a fait prendre un peu plus de temps mais vous avez déjà notre vidéo à ce sujet prête. De manière générale, les sensations sont très bonnes et les nouveautés sont les bienvenues. De nombreuses personnes ont demandé de pouvoir récupérer les dossiers dans le menu démarrer et bientôt nous pourrons même changer le nom des dossiers.

En revanche, la fonction glisser-déposer vers la barre des tâches revient dans toute sa splendeur. Nous verrons si de nouvelles fonctionnalités sont progressivement intégrées à la barre des tâches pour surpasser son prédécesseur Windows 10. Dans cette version, nous sommes confrontés à un changement radical et à une augmentation des fonctionnalités.

Peut-être que le point qui nécessite plus de travail est le nouveau gestionnaire de tâches. L’opération n’est pas mauvaise mais on remarque qu’elle a besoin d’un peu de temps pour améliorer ses performances. Il s’agit d’un utilitaire essentiel et Microsoft ne peut pas se permettre de ne pas renouveler cet utilitaire. Bien sûr, on apprécie de voir un renouvellement de l’un des éléments les plus classiques du système. Cela ouvre la possibilité que d’autres utilitaires tels que Device Manager soient renouvelés.

Nous soulignons à nouveau l’excellent travail dans tous les domaines, y compris les gestes tactiles. Oui, Microsoft aurait dû publier Windows 11 avec ces fonctionnalités, mais au moins, nous constatons une réaction en un temps record à cette amélioration et à d’autres. Nous espérons que beaucoup arriveront avant la mise à jour annuelle pour profiter d’une mise à jour annuelle avec encore plus de nouvelles fonctionnalités.