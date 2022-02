Twitter autorise désormais les pourboires en crypto-monnaie Ethereum

Si vous utilisez le réseau social Twitter et que vous êtes fan d’Ethereum, alors il y a maintenant des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Le réseau social a inclus la crypto-monnaie comme mode de paiement pour son service de pourboire.

La nouvelle survient peu de temps après que Jack Dorsey n’est plus le PDG du réseau social, partisan des Bitcoins et petit ami d’Ethereum. Cependant, il semble que l’inclusion du nouveau mode de paiement ne soit pas liée au départ de Dorsey.

Vous pouvez désormais donner un pourboire à Ethereum sur Twitter

Le réseau social Twitter a récemment autorisé l’utilisation de NTF (Non Fungible Token ou Non-Fungible Tokens) comme images de profil grâce à l’intégration avec les portefeuilles numériques Coinbase et Open Sea. Mais la plateforme a maintenant annoncé ce mercredi (16) que les utilisateurs pourront donner un pourboire à d’autres créateurs via les paiements en crypto-monnaie Ethereum.

De cette façon, pour donner un pourboire dans cette monnaie numérique, les utilisateurs n’ont qu’à activer l’outil spécifique à cet effet sur le réseau social et ajouter une adresse Ethereum à la section relative à la ressource dans leur profil. Ce nouveau service sera compatible avec n’importe quel portefeuille.

La nouvelle a été annoncée par Twitter, via une publication sur le réseau social, et se trouve déjà sur la page d’information de la fonctionnalité de pourboire, que vous pouvez voir ici.

Le paiement en crypto-monnaies n’est pas nouveau sur la plate-forme, et l’année dernière, Twitter a accepté les pourboires en Bitcoins via le Lightning Network. Fait intéressant, l’inclusion d’Ethereum intervient après que Jack Dorsey a quitté l’entreprise à la fin de l’année dernière. Dorsey était un aficionado du BTC et pas aussi adepte de l’ETH, mais il semble que l’arrivée de pourboires sur Ethereum n’ait rien à voir avec le départ de l’exécutif.

Les astuces Twitter sont disponibles pour tous les utilisateurs de plus de 18 ans via les systèmes d’exploitation iOS et Android. De plus, 100% du montant payé est reversé au bénéficiaire.