Elon Musk critiqué pour son tweet comparant le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Hitler

Une patate chaude : Elon Musk c’est beaucoup de choses : la personne la plus riche du monde, PDG de plusieurs entreprises, edge-lord autoproclamé. Il a été à la hauteur de cette dernière description hier en publiant un tweet qui faisait une comparaison satirique entre le Premier ministre canadien Justin Trudeau et Adolf Hitler, attirant les critiques de la communauté juive.

Musk répondait à un tweet de la publication d’actualités cryptographiques Coindesk à propos de Trudeau ordonnant aux autorités canadiennes de ne pas interagir avec 34 adresses cryptographiques différentes liées aux manifestations en cours des camionneurs du pays.

Les personnes impliquées dans les manifestations s’opposent à l’obligation pour les camionneurs d’être vaccinés contre le Covid-19 pour traverser la frontière. Ils ont campé dans la capitale canadienne et bloquent les passages frontaliers, ce qui a conduit Trudeau à utiliser la Loi sur les mesures d’urgence du Canada pour suspendre le financement des manifestants.

Le patron de Tesla a publié un mème qui montrait les mots « Arrêtez de me comparer à Justin Trudeau » au-dessus d’une image d’Adolf Hitler et « J’avais un budget » en dessous.

Musk a rapidement supprimé le tweet, mais pas avant d’avoir suscité une réponse du musée d’Auschwitz-Birkenau, situé sur le site d’un ancien camp de concentration nazi. Il a qualifié l’utilisation de l’image par Musk de « triste et dérangeante ».

Utiliser l’image d’Adolf Hitler et donc exploiter la tragédie de toutes les personnes qui ont souffert, ont été humiliées, torturées et assassinées par le régime totalitaire de l’Allemagne nazie créé par lui est triste et dérangeant. Il manque de respect à la mémoire de toutes les victimes et blesse de nombreuses personnes. — Mémorial d’Auschwitz (@AuschwitzMuseum) 17 février 2022

Time’s Person of the Year pour 2021 a suivi d’un autre tweet suggérant à ses abonnés de lire The Wages of Destruction, qui détaille l’histoire économique de l’Allemagne nazie.

Pour une explication détaillée, lisez https://t.co/eEojD2dQ2k – Elon Musk (@elonmusk) 17 février 2022

Comme l’a noté Gizmodo, Musk a déménagé de son lieu de naissance en Afrique du Sud au Canada en 1988 à l’âge de 19 ans pour éviter le service militaire. Il a fréquenté l’Université Queen’s en Ontario, avant d’être transféré à l’Université de Pennsylvanie quelques années plus tard. Le PDG de SpaceX détient à la fois la citoyenneté canadienne et américaine.

Musk n’est pas étranger à la controverse, bien sûr. Son tweet qualifiant le sauveteur d’une équipe de football en Thaïlande de « pédo » a abouti à un procès, que Musk a remporté, et il a vivement critiqué les fermetures pandémiques, les qualifiant de « fascistes ». Il y a aussi son tweet sur la privatisation de Tesla en 2019 qui a suscité la colère de la SEC.