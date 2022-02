Attention au vol de pots catalytiques de voiture ! GNR laisse des pourboires

Si vous êtes confronté à une situation de vol de pots catalytiques ou de pièces de véhicules, vous devez contacter les autorités le plus tôt possible et, jusqu’à leur arrivée, recueillir un maximum d’informations.

Ceci et d’autres conseils ont été récemment partagés par le GNR, pour contrôler la vague de vol de catalyseurs.

Au Portugal, on dénombre en moyenne près de 20 vols de pots catalytiques par jour

Un convertisseur catalytique est un convertisseur catalytique qui fait partie du système d’échappement et est conçu pour réduire la toxicité des émissions de gaz d’échappement en réduisant les oxydes d’azote ainsi qu’en utilisant l’oxygène résultant pour la postcombustion du monoxyde de carbone et des hydrocarbures non brûlés. Le rapport stoechiométrique du carburant et de l’oxygène est une exigence fondamentale pour le bon fonctionnement du convertisseur catalytique. En d’autres termes, sa fonction principale est de réduire la quantité de substances nocives dans les gaz d’échappement produits par la voiture.

Au Portugal, il y a près de 20 vols de catalyseurs par jour, en moyenne, totalisant près de 7000 appareils volés tout au long de 2021. Selon le JN, la PSP a procédé à 326 arrestations et identifié 575 suspects supplémentaires, tandis que la GNR a arrêté 70 voleurs et identifié un autre 240 personnes.

La GNR a récemment laissé quelques conseils sur les réseaux sociaux, afin que les citoyens eux-mêmes adoptent une position plus vigilante. Ainsi, à titre de conseils, le GNR indique que :