Internet va s’arrêter ? Chrome, Firefox et Edge atteignent la version 100 et les problèmes commencent

L’information n’est pas nouvelle, mais elle prend une bien plus grande proportion et touche plus de navigateurs que Chrome. L’arrivée de nouvelles versions des navigateurs les plus utilisés promet d’apporter des problèmes et même de limiter l’accès à de nombreux sites Internet.

Tout est centré autour de la version 100 de Chrome, Edge, Firefox et consorts, qui représente la cause du problème. Certains appellent cela un nouveau bug Y2K et tout est fait pour éviter que ce problème ne se produise.

Chrome 100 pourrait être le nouveau Y2K

Bien que peu connu, il existe un problème potentiel sur Internet dans un délai très court. Cela arrivera avec les nouvelles versions des navigateurs les plus populaires, comme Chrome ou Firefox, qui atteindront bientôt les versions 100 et où le problème semble être présent.

Tout est dans la taille du numéro de version qui est utilisé dans le User-Agent du navigateur, qui compte désormais 3 chiffres et crée une faille dans de nombreux sites. La validation de version, effectuée par de nombreux sites et plates-formes, pointera vers une version qui ne sera certainement pas prise en charge.

Jalon majeur : Chrome et Firefox atteindront bientôt la version 100 ! Le numéro de version passe à trois chiffres et les deux navigateurs travaillent à atténuer l’impact potentiel de ce changement. Apprenez-en plus à ce sujet et participez pour aider aux tests https://t.co/FtPl4CRjfk — Développeurs Chrome (@ChromiumDev) 15 février 2022

Mozilla a le même problème avec Firefox

On sait que Google a déjà pris cette affaire au sérieux et y travaille, avec une mesure comme solution. Il présentera la version dans un autre champ, en gardant la version 99. Cela laissera aux plateformes le temps de s’adapter et de corriger le problème.

On sait maintenant que Mozilla empruntera le même chemin pour la version 100 de Firefox, qui arrive bientôt. La version Nightly de ce navigateur dispose désormais d’un mécanisme pour tester la version 100 de ce navigateur et ainsi évaluer les plateformes sur lesquelles il sera utilisé.

Internet peut s’arrêter à cause de ces navigateurs

Il n’y a toujours pas de solution définie par Mozilla, mais cette société souhaite connaître l’impact de ce problème. Si nécessaire, la version présentée dans le User-Agent peut être figée à une valeur de 99 jusqu’à ce que la plupart des sites s’adaptent à cette nouvelle réalité.

On sait que cela pourrait être un problème sérieux dans de nombreux cas et que cela aura un impact sur Internet. La solution définitive ne dépend pas de Mozilla ou de Google, mais Chrome et Firefox mettront en œuvre les mesures qui permettront temporairement à tout de fonctionner pour les utilisateurs