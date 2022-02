Xiaodu Du Smart Buds Pro: Les écouteurs qui traduisent ce que vous entendez

Les écouteurs Xiaodu Du Smart Buds Pro sont un nouveau casque standard TWS (True Wireless Stereo) proposé par Baidu, une société de haute technologie chinoise. Nous avions d’ailleurs auparavant testé les Du Smart Buds qui nous avaient convaincu. Aujourd’hui nous abordons la version Pro de ce modèle qui apporte son lot de nouveautés.

Ce nouveau produit se distingue par plusieurs éléments qui le rendent un peu plus intelligent que les autres produits de sa catégorie. Ce modèle tente de sortir de l’uniformité en proposant des fonctions que l’on ne trouve pas facilement dans d’autres appareils de ce type. Voyons ensemble en détails dans cet article les principaux points forts des Xiaodu Du Smart Buds Pro.

Xiaodu Du Smart Buds Pro: Une annulation du bruit à 40 dB

Ces Xiaodu Du Smart Buds Pro disposent d’un double système d’annulation du bruit de 40 dB, collectant efficacement le son ambiant, par le biais de trois microphones actifs. Dans un cadre bruyant comme un open space, dans les transports… ou pendant un appel, les données sont analysées par une « intelligence informatique » pour filtrer le son.

Cette technologie permet d’offrir un son plus clair, mais aussi à ceux qui écoutent notre voix de l’autre côté de la conversation, en plus de réduire les interférences de l’environnement pour que vous entendiez votre interlocuteur même dans les endroits les plus sonores.

Vous pouvez également utiliser le mode transparence, le son ambiant sera alors envoyé à l’oreille et favorisera la communication avec votre entourage sans enlever vos écouteurs et assura plus de sécurité dans un environnement urbain.

Xiaodu Du Smart Buds Pro: Traduction de 40 langues

L’un des gros atouts et qui différencie ce modèle de la concurrence est son mode de traduction en 40 langues. Les Du Smart Buds Pro sont capable de traduire/interpréter en temps réel 45 langues différentes.

Ces écouteurs disposent en effet de deux modes d’interprétation du contenu dans des langues différentes :

Le mode d’interprétation simultanée , qui vous permet d’écouter le contenu original et la traduction en même temps. Ce mode fonctionne sans s’appuyer sur des sous-titres mais en se basant sur l’audio du contenu lu.

, qui vous permet d’écouter le contenu original et la traduction en même temps. Ce mode fonctionne sans s’appuyer sur des sous-titres mais en se basant sur l’audio du contenu lu. Le mode de traduction par intelligence artificielle permet de traduire les phrases une par une, ce qui est plus efficace et plus sûr pour la communication entre deux personnes.

Ce procédé peut être utilisé à tout moment en se connectant à l’application, une communication fluide est possible sans ressentir la barrière de langue avec votre interlocuteur ou média lu.

45 langues sont supportées dont; le chinois, anglais, japonais, coréen, allemand, français, russe, thaïlandais, arabe, philippin, portugais, turc, espagnol, ukrainien, l’italien, le grec, le roumain, l’indonésien, le vietnamien…

Xiaodu Du Smart Buds Pro: 35h d’autonomie en utilisation

Les Xiaodu Du Smart Buds Pro offre jusqu’à 7 heures d’autonomie avec l’annulation du bruit désactivée, et jusqu’à 4,5 heures avec cette fonction activée. Son étui peut offrir jusqu’à 35 heures d’utilisation totale pour les écouteurs (ou 22,5 heures avec l’annulation du bruit active).

Une charge de 10 minutes vous offre 2 heures de musique. Ces chiffres sont excellents pour un produit de cette taille et de ce prix.

L’autonomie de la batterie est bonne, sachant que ces écouteurs fonctionnent en permanence avec un mode de faible latence pendant l’interaction avec votre smartphone.

Xiaodu Du Smart Buds Pro: Qualité du son

Ces écouteurs embarquent des pilotes (drivers) dynamiques surdimensionnés de 12mm en néodyme et en matériau solide pour améliorer la qualité du son.

L’utilisation d’un haut-parleur en mouvement avec des composites pour les cônes en laine/papier et les diaphragmes permet d’obtenir des voix ou de la musique plus immersives et plus belles.

Les ingénieurs professionnels du laboratoire acoustique de Baidu combinent de manière innovante des algorithmes d’intelligence artificielle avec de grandes données et les appliquent à l’égalisation des écouteurs et à l’ajustement du gain, donnant à ces écouteurs Xiaodu un sentiment sonore de présence, complet et immersif.

Xiaodu Du Smart Buds Pro: D’autres atouts

Le Xiaodu Du Smart Buds Pro offre également des fonctionnalités avancées qui deviennent des éléments différenciateurs pertinents pour ceux qui veulent s’offrir des écouteurs sans fil un peu plus haut de gamme.

Il faut souligner la présence du Bluetooth 5.2 , qui assure une meilleure connectivité avec votre smartphone ou votre tablette ainsi qu’une faible consommation d’utilisation.

, qui assure une meilleure connectivité avec votre smartphone ou votre tablette ainsi qu’une faible consommation d’utilisation. Comme nous le citions plus dans cet article, une technologie de faible latence est également activée en permanence. Avec cette dernière vous ne serez pas gêné lors de session de jeux vidéo ou la lecture d’une vidéo. Les sons arriveront sans marquer de retard frustrant.

La protection IP54/IPX4 rend ce modèle étanche à l’eau et à la poussière, ce qui est idéal pour les sportifs.

rend ce modèle étanche à l’eau et à la poussière, ce qui est idéal pour les sportifs. Lorsque les écouteurs sont connectés à un téléphone portable, vous pouvez cliquer sur les écouteurs Earbud pour établir une connexion à partir de la liste Bluetooth sur le PC, sans déconnecter le téléphone portable.

Un capteur tactile de haute précision est intégré pour identifier avec précision l’état d’usure.

Dans le cas de la lecture de musique, une fois que vous retirez les écouteurs, la pause automatique est activée, et à son tour, la lecture automatique est activée.

De nombreux contrôles tactiles vous permettent de maitriser vos écouteurs sans avoir à faire appel à votre smartphone.

Ce produit a été optimisé à plusieurs reprises en termes de circonférence et de taille pour plus de confort. Les bouchons d’oreille en silicone souple, couplés au corps léger et compact, sont créés juste pour apporter une expérience de port plus confortable

Xiaodu Du Smart Buds Pro: Prix et promotion

Les Xiaodu Du Smart Buds Pro sont une alternative très intéressante pour ceux qui veulent et attendent quelque chose de plus des écouteurs sans fil pour la routine quotidienne. Il est certain que certains utilisateurs seront intéressés par l’excellent rapport/bénéfice qu’offre le produit, en plus des nombreuses fonctionnalités intéressantes embarquées.

➡️ Les Xiaodu Du Smart Buds Pro seront disponible à 64,99 € (au lieu de 99 €) à partir du 21 février à 9h. Si ces écouteurs vous intéressent, ne tardez pas, la promotion ne durera que jusqu’au 24 février à 9h.

Vous pouvez également utiliser les codes suivants pour faire baisser le prix de ce produit jusqu’à 19,99€, DUVIP45 (45 € de réduction), DUVIP35 (35 € de réduction), DUVIP15 (15 € de réduction), dans la limite des utilisations disponibles.

Les commandes partagez sur les réseaux sociaux peuvent également vous faire gagnez des tablettes d’écriture Xiaodu gratuites (Xiaodu Writing Tablet).