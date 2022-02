Tesla fait à nouveau l’objet d’une enquête aux États-Unis ! Maintenant pour le freinage fantôme en Full Self-Driving

Tesla est sous le feu des critiques depuis quelques mois. La marque a été évaluée de manière très détaillée par les entités responsables, pour détecter les problèmes dans leurs voitures et même dans leurs logiciels, afin de protéger les conducteurs et les passagers.

Avec plusieurs affaires déjà en cours, une nouvelle situation se présente maintenant. Tesla fait l’objet d’une enquête pour déterminer s’il existe ou non un problème grave associé au freinage fantôme qui pourrait signifier une grave infraction à la sécurité.

Plus de problèmes pour les voitures électriques

Au total, ce sont 416 000 voitures électriques Tesla qui sont en cours d’évaluation par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis. Cette agence veut valider s’il existe ou non des preuves réelles d’un comportement anormal de ces véhicules.

D’après ce qui est décrit, il y a des plaintes de freinage fantôme lorsque la conduite autonome complète est active. Ceux-ci se produisent de manière aléatoire, avec certains modèles identifiés, en particulier dans les situations de circulation, mais toujours sans aucun besoin.

Freinage fantôme sur Tesla étudié

L’enquête se concentrera sur le modèle 3 et le modèle Y, en particulier dans les années 2021 et 2022, et il y a déjà de nombreuses plaintes déposées par la NHTSA. Au total, 354 plaintes ont été reçues au cours des 9 derniers mois, et aucun accident ou blessure n’a été signalé jusqu’à présent.

Les informations provenant de ces plaintes montrent que les voitures Tesla appliquent les freins de manière inattendue tout en conduisant à des vitesses normales sur autoroute. Les plaignants signalent que cette décélération rapide peut se produire sans avertissement, de manière aléatoire et souvent répétée au cours d’un même cycle de conduite.

La conduite autonome complète sera la cause de ce problème

Cette enquête sur le freinage fantôme est la première étape pour déterminer l’existence réelle de ce problème et son impact potentiel sur les voitures électriques de la marque. Si le problème de Full Self-Driving s’avère avéré, la marque sera obligée de rappeler les voitures et d’appliquer une solution pour prévenir ce problème.

Ce ne sera qu’un autre problème associé à ce système de conduite autonome Tesla. La marque a été évaluée et ce système est testé, non seulement par les conducteurs, mais aussi par les autorités. Avec une importance croissante au sein du fabricant, l’accent a été mis sur ses caractéristiques et ce qu’il peut offrir.