Qu’est-ce que Cuphead, le jeu vidéo inspiré des années 1930 qui est maintenant une série Netflix

Aujourd’hui, 18 février, Netflix accueille la première saison du Cuphead Show. Parlons de la série animée basée sur le célèbre jeu vidéo sortie en 2017, qui fait de l’esthétique et de l’humour des années 30 sa marque de fabrique. La série contiendra 12 épisodes et racontera les aventures de Cuphead et Mughead, deux cup-frères trompés par le Diable lui-même lors de leur voyage à Carnevill.

Un simple prétexte pour lancer une série de raids avec une fleur de personnages tirés du jeu vidéo. Parmi ceux-ci figurent King Dice et Mme Chalice. Bref, les références au pendant vidéoludique semblent attentives et soignées. Un aspect presque évident, compte tenu de la participation directe de Chad et Jared Moldenhauer, frères et co-créateurs de Cuphead, qui dans la série animée ont le rôle de coproducteurs exécutifs.

Certains membres de la presse spécialisée ont pu prévisualiser des parties de l’émission, mais les opinions sont pour l’instant mitigées. Charles Pulliam-Moore de The Verge souligne que la série a un caractère trop fragmenté, car il est difficile d’identifier une intrigue principale. Après tout, le jeu vidéo fait partie d’un genre – run and gun – qui laisse plus de place à l’action qu’aux mots. D’où la difficulté de traduire les mécaniques du jeu en matériel audiovisuel pour une série animée.

Un autre aspect mis en avant par Pulliam-Moore est le changement de rythme. Comme mentionné précédemment, Cuphead s’inspire fortement du style des années 1930, en termes de musique, d’esthétique et d’humour. À tel point que chaque animation du jeu a été créée à la main sur du papier, colorée numériquement et insérée dans le jeu vidéo. Bon, cette inspiration semble un peu perdue dans la série, qui ne veut pourtant pas séduire uniquement les fans du jeu vidéo, mais aussi un nouveau public de jeunes qui n’ont aucune idée de ce qu’est Cuphead. Dès lors, le choix de moderniser certains aspects du style typique du jeu devient compréhensible.

Cuphead Show est un autre exemple de la façon dont le jeu vidéo est prêt à conquérir l’imaginaire collectif, notamment des plus jeunes, grâce à des opérations transmédia. Ce discours comprend : la série télévisée Halo à venir sur Paramount Plus ; la série télévisée The Last of Us de HBO; la série Fallout d’Amazon Studio ; le film Uncharted, l’une des icônes du monde PlayStation qui a fait ses débuts au cinéma ces jours-ci. Bref, on parle d’opérations de plus en plus généralisées et fréquentes, surtout après les excellentes expérimentations vues sur Netflix avec la série télévisée The Witcher et avec la série animée Arcane, tirée de League of Legends.