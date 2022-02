Disney se prépare également déjà à entrer dans le métaverse

Comme nous l’avons déjà vu, personne ne veut être exclu du métaverse. Pour cette raison, les entreprises préparent et dirigent des mesures pour façonner leur présence. La dernière entreprise à franchir cette étape est Disney, qui a déjà une personne responsable pour mener le projet.

Le but est d’offrir une expérience complètement différente.

Selon The Verge, Disney a déjà commencé à faire les premiers pas vers la sécurisation de sa présence dans le métaverse. L’annonce a été faite par l’entreprise elle-même, qui a révélé qu’elle disposait déjà d’un département qui sera dédié au monde virtuel, ainsi que d’une personne qui en sera responsable.

Le nom nominé de Disney est Mike White, sélectionné comme nouveau vice-président principal de l’expérience consommateur et de la narration de nouvelle génération. Pour être disponible pour ce nouveau rôle, l’exécutif a quitté la vice-présidence des expériences et plateformes consommateurs.

Comme Disney l’a expliqué à Reuters, Mike White aidera « à définir comment les consommateurs vivent l’arrivée de Disney dans le métaverse ». De plus, le PDG de Disney, Bob Chapek, a assuré que l’exécutif travaillera en étroite collaboration avec les équipes créatives de l’entreprise.

À cette fin, Mike créera rapidement une structure et mettra en œuvre des processus pour prioriser et allouer les ressources, explorer les partenariats et faciliter le partage des connaissances. Mike dirigera également un groupe de travail qui comprendra des cadres supérieurs de tous les domaines clés de l’entreprise, y compris la technologie, la stratégie et, bien sûr, la narration.

A précisé le PDG de Disney.

Selon un brevet révélé par PhocusWire, Disney prévoit d’utiliser les avantages du métaverse pour améliorer l’expérience des visiteurs au sein de ses parcs.

Depuis près de 100 ans, notre société définit et redéfinit le divertissement, tirant parti de la technologie pour donner vie aux histoires de manière plus profonde et plus percutante. Aujourd’hui, nous avons la possibilité de relier ces univers et de créer un tout nouveau paradigme sur la façon dont le public vit et s’engage dans nos histoires.