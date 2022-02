Battlefield 2042 post-mortem blâme le lancement mal reçu sur le travail à distance (et Halo)

Couper les coins ronds : cette semaine, EA et DICE ont fait la reconnaissance la plus explicite à ce jour de leurs échecs associés au lancement de Battlefield 2042 l’année dernière. Cependant, même cet aveu a imputé une grande partie du blâme à des facteurs externes, notamment la pandémie et le lancement d’un jeu concurrent.

Xfire rapporte que Laura Miele, COO d’EA, a mené une discussion post-mortem sur Battlefield 2042 lors d’une télé-réunion interne à l’hôtel de ville. Au cours de la conversation de 20 minutes, elle a passé en revue les défis rencontrés par EA et DICE, faisant du jeu l’un des plus impopulaires de l’histoire de Steam.

Des centaines de milliers d’acheteurs de BF2042 ont signé une pétition demandant un remboursement complet à EA.

Depuis le premier jour, les joueurs se sont plaints de nombreux bugs et d’une longue liste de fonctionnalités manquantes par rapport aux précédents jeux Battlefield comme les navigateurs de serveur, la VOIP, les lobbies persistants et bien plus encore.

Miele a déclaré qu’un problème avec le développement de BF2042 est que DICE a dû retravailler de manière significative Frostbite, appelant ce que le jeu a livré sur essentiellement un tout nouveau moteur. Xfire note que cette reconstruction a pris un an et demi, ce qui a peut-être pris du temps de développement pour d’autres fonctionnalités.

Le passage au travail à domicile à mi-chemin du développement en raison de la pandémie mondiale a également introduit des défis inattendus. Cependant, Miele a également affirmé qu’après avoir commencé à faire des progrès dans la correction des bugs après la version bêta de l’été dernier, Microsoft a lancé Halo Infinite dans un état beaucoup plus raffiné, ce qui a rendu le dernier Battlefield mauvais.

A partir de maintenant, EA prévoit de continuer à travailler pour améliorer le jeu. À cet égard, la société a retardé l’expansion de la saison 1 jusqu’à un certain temps cet été.