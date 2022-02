5 applications utiles à avoir installées sur votre smartphone Android

Les applications mobiles font partie de nombreuses actions de notre époque. Avec plus ou moins d’utilité, la vérité est que ceux qui utilisent des smartphones ont des applications qu’ils n’abandonnent pas. Pour accroître ce rôle, nous apportons quelques suggestions supplémentaires.

Les choix se portent sur des applications gratuites ou par abonnement, mais de grande qualité dans le segment qu’elles couvrent. Viens rencontrer.

5 nouvelles applications pour Android

Alarmy – réveil du matin

Actuellement, tous les smartphones ont un réveil. Cependant, ses fonctionnalités finissent par se limiter à de petits ajustements, tels que la sonnerie, le volume, les jours de réveil et, bien sûr, la sélection de certaines heures pour que l’alarme se déclenche.

Cependant, il est possible d’avoir une alarme beaucoup plus complète et l’application Alarmy fait partie des options disponibles sur le Play Store. Cette application est particulièrement pertinente pour ceux qui ont tendance à éteindre leur réveil et à se tourner sur le côté. Pouvez-vous imaginer vous réveiller et devoir secouer votre smartphone 999 fois pour faire bouger votre corps et vous réveiller vraiment ?

Fabuleux : routines et motivation

Fabulous se présente comme plus qu’une appli d’habitudes ! Selon les développeurs, l’application a une base scientifique qui vise à motiver l’utilisateur à améliorer sa condition physique, à atteindre ses objectifs de perte de poids, à suivre ses cycles de sommeil et bien plus encore, dans le but ultime d’améliorer sa vie.

Page d’accueil : TheFabulous

Prix ​​: Gratuit

Évaluation : 4,4 étoiles

L’histoire de tout

L’histoire de tout est une chronologie verticale qui vous permet de parcourir, d’explorer et de comparer les événements du Big Bang à la naissance d’Internet. Les événements sont illustrés et animés avec des images amusantes et attrayantes pour tous les âges.

L’application est gratuite, cependant, elle est limitée en termes de langues, ce qui peut être un point négatif pour de nombreux utilisateurs. Pourtant, cela peut être une application intéressante pour aider à développer l’anglais, en particulier pour ceux d’âge scolaire.

Page d’accueil : 2D, Inc.

Prix ​​: Gratuit

Évaluation : 4,5 étoiles

Carte céleste

Cette application convient à ceux qui sont curieux de tout ce que le ciel nous cache. À l’aide de la boussole, du GPS, de l’accéléromètre et du gyroscope de votre smartphone, l’application Carta Celeste calcule – en temps réel – la position actuelle de toutes les planètes et étoiles visibles, et vous montre exactement où elles se trouvent dans le ciel nocturne, à ce moment précis.

Solveur mathématique Microsoft

L’application Microsoft Math Solver fournit une aide pour une variété de problèmes, notamment l’arithmétique, l’algèbre, la trigonométrie, le calcul, les statistiques et d’autres sujets à l’aide d’un solveur mathématique avancé alimenté par l’IA.

Écrivez simplement un problème mathématique sur l’écran ou utilisez l’appareil photo pour prendre une photo mathématique et l’IA le résoudra. Il est idéal pour ceux qui étudient et veulent être sûrs que les résultats sont corrects ou non.

Page d’accueil : Microsoft

Prix ​​: Gratuit

Évaluation : 4,6 étoiles