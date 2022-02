L’iPhone 14 Pro peut être livré avec 8 Go de RAM… mais à quoi sert autant de mémoire ?

La quantité de RAM ne signifie pas plus de puissance de traitement ou des performances plus fluides. En fait, en termes de puissance de traitement et de performances, l’iPhone actuel avec moins de RAM est plus puissant que le produit phare de Samsung. Cependant, Apple pourrait équiper l’iPhone 14 Pro de plus de fonctionnalités. Ces nouvelles peuvent nécessiter plus de RAM et avec cela, le prochain iPhone pourrait apporter 8 Go. Quelque chose qui n’est jamais arrivé.

Bien sûr, cette information n’est pas officielle, mais elle provient d’Asie et peut avoir une base réelle !

iPhone avec plus de RAM…

Selon un post du compte « yeux1122 » sur le blog coréen Naver, l’‌iPhone 14 Pro‌ disposera de 8 Go de RAM. Citant des sources de la chaîne d’approvisionnement, le message indique que les composants de mémoire ‌iPhone 14 Pro‌ ont déjà été confirmés et ajoute que le calendrier de production de masse semble déjà s’accélérer.

Cette chaîne a bien compris les rumeurs. Par exemple, il a été mentionné précédemment qu’Apple prévoyait de sortir un nouveau modèle d’iPad mini avec un écran de 8,7 pouces et un châssis avec une largeur accrue et une hauteur réduite par rapport à l’iPad mini de cinquième génération au second semestre 2021.

Eh bien, bien que les informations sur la taille soient inexactes, en fait, l’iPad mini‌ de sixième génération a été présenté avec un écran de 8,3 pouces, la rumeur du châssis et la date de sortie se sont avérées correctes.

Une rumeur qui n’est plus nouvelle

En fait, un rapport de l’analyste de Haitong International Securities Jeff Pu à la fin de l’année dernière a également déclaré que les modèles ‌iPhone 14 Pro‌ de 6,1 pouces et ‌iPhone 14 Pro‌ Max de 6,7 pouces seront équipés de 8 Go de mémoire.

On ne parle pas d’une augmentation significative par rapport aux 6 Go de mémoire de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 13 Pro, qui est actuellement la plus grande mémoire jamais proposée dans un iPhone.

Les modèles d’iPhone non Pro ont tendance à avoir moins de mémoire, il semble donc probable que l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces auront moins de 8 Go. Même avec le ‌iPhone 14 Pro‌ faisant passer la mémoire ‌iPhone‌ au niveau supérieur, l’appareil a encore du chemin à parcourir avant d’atteindre les niveaux de mémoire offerts dans l’iPad Pro, qui a introduit une option de mémoire de 16 Go au début de 2021 en fonction de la capacité de stockage.

Avoir autant de RAM, qu’est-ce qui est différent ?

Apple devra peut-être doter le prochain haut de gamme de plus de mémoire pour des fonctionnalités exigeantes comme la réalité mixte, ou encore être capable d’autoriser le partage et deux fenêtres à l’écran. Soit dit en passant, avec les ajouts apportés à iOS 15, iOS 16 fera sûrement un saut vers des fonctionnalités qui frôlent déjà certaines de celles existantes d’iPadOS, ce qui peut alors justifier plus de RAM.

L’iPhone 13 est déjà nettement plus rapide que les derniers modèles Galaxy S22 de Samsung, mais il est à la traîne en termes de mémoire. Les appareils Galaxy disposent de 8 Go de mémoire depuis le lancement du S10 en 2019. 8 Go de RAM amèneraient donc les modèles ‌iPhone 14 Pro‌ à égalité avec la mémoire offerte dans les derniers appareils concurrents de Samsung et même d’autres fabricants Android.